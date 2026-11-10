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Απίθανο σκηνικό στον Καναδά: Παίκτης έριξε κάτω ball boy, αποβλήθηκε και ο μικρός ξέσπασε σε πανηγυρισμούς (vid)

Απίθανο σκηνικό στον Καναδά: Παίκτης έριξε κάτω ball boy, αποβλήθηκε και ο μικρός ξέσπασε σε πανηγυρισμούς (vid)
10/11/2026, 10:58
TANEA Newsroom
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2 λεπτά

Η Κάβαλρι επικράτησε με 2-0 κόντρα στη Σούπρα και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό, ανατρέποντας την ήττα με 2-1 από το πρώτο παιχνίδι. Στα τελευταία λεπτά, ωστόσο, η ένταση ήταν μεγάλη, καθώς η Σούπρα του Κεμπέκ αναζητούσε ένα γκολ που θα έφερνε το συνολικό σκορ στα ίσα.

Σε μια προσπάθεια να επαναφέρει γρήγορα την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, ο Αλεσάντρο Μπιέλο πλησίασε το ball boy, του την πήρε από τα χέρια και το έσπρωξε με τον ώμο, με αποτέλεσμα να πέσει πίσω από τη διαφημιστική πινακίδα.

Η κίνησή του προκάλεσε την αντίδραση των παικτών της Κάβαλρι, οι οποίοι έσπευσαν να υπερασπιστούν τον νεαρό. Ο διαιτητής τιμώρησε τον μέσο της Σούπρα με απευθείας αποβολή.

Το περιστατικό, όμως, είχε και συνέχεια. Καθώς ο Μπιέλο κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, το ball boy γύρισε προς την εξέδρα των γηπεδούχων και άρχισε να πανηγυρίζει με υψωμένα χέρια, ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους. Η αντίδρασή του καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε γρήγορα viral στα social media.

Η Κάβαλρι πήρε τελικά το εισιτήριο για τον τελικό με συνολικό σκορ 3-2, όπου στις 21 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Οτάβα.

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Αλεσάντρο Μπιέλο Καναδάς

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