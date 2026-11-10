Ηλεκτρική διασύνδεση Κόρινθου – Κω: Σύμβαση 1,5 δισ. ευρώ για υποβρύχια καλώδια 1.260 χιλιομέτρων

Η Hellenic Cables, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Fulgor ΑΕ, υπέγραψε σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για τη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή και Εγκατάσταση (EPCI) της ηλεκτρικής διασύνδεσης HVDC320kV μεταξύ της Κορίνθου και της Κω, συνολικής αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνει περίπου 1.260 χλμ. υποβρύχιων καλωδίων και 30 χλμ. υπογείων καλωδίων για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κορίνθου με την Κω.

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Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και να ολοκληρωθεί το 2030.

Ο Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Η υπογραφή αυτής της εμβληματικής σύμβασης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συνεργασία μας με τον ΑΔΜΗΕ στη διασύνδεση Κορίνθου-Κω, συνεισφέροντας την τεχνογνωσία μας στα καλωδιακά συστήματα HVDC και στην υλοποίηση σύνθετων έργων με το κλειδί στο χέρι, με στόχο τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο. Προσβλέπουμε στην ασφαλή και αξιόπιστη υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου».