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Ο Πάου Κουμπαρσί κατέκτησε το βραβείο του Golden Boy 2026

Ο Πάου Κουμπαρσί κατέκτησε το βραβείο του Golden Boy 2026
09/11/2026, 18:12
TANEA Newsroom
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Το βραβείο Golden Boy για το 2026 απονεμήθηκε στον Πάου Κουμπαρσί, επιβραβεύοντας την εξαιρετική παρουσία και την εξέλιξη του νεαρού Ισπανού με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος έγινε τη Δευτέρα (9/11), σε ειδική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο Σασουόλο της Ιταλίας.

Ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός συγκέντρωσε τη συντριπτική πλειονότητα των ψήφων, επικρατώντας με σημαντική διαφορά των υπόλοιπων διεκδικητών. Στη διαδικασία συμμετείχαν 30 δημοσιογράφοι από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Το Golden Boy αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ατομικούς θεσμούς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και απονέμεται από την ιταλική εφημερίδα Tuttosport από το 2003. Αφορά τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε σύλλογο της Ευρώπης.

Ο Κουμπαρσί ξεχώρισε ανάμεσα στους φιναλίστ, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στο βιογραφικό του και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στην ομάδα της Καταλονίας.

Για τις ικανότητες του νεαρού αμυντικού τοποθετήθηκε και ο παλαίμαχος Ιταλός μέσος Ντεμέτριο Αλμπερτίνι, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα το 2005.

“Η νοοτροπία του είναι εξαιρετική για έναν 19χρονο. Είναι πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής, μοιάζει σαν να είναι 23 ή 24 ετών. Η Μπαρτσελόνα ενθαρρύνει την ανάδειξη παικτών υψηλού επιπέδου από τις ακαδημίες της. Αυτή είναι η πολιτική του Λαπόρτα και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά“, ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μπαρτσελόνα Πάου Κουμπαρσί

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