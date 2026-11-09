Πυρηνική έκρηξη για τη σωτηρία της Γης: Το κρίσιμο λάθος που μπορεί να μετατρέψει την άμυνα σε καταστροφή

Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι η εκτροπή ενός επικίνδυνου αστεροειδούς δεν εξαρτάται μόνο από την ισχύ μιας πυρηνικής έκρηξης, αλλά και από το σημείο και τη γωνία από την οποία θα δεχθεί την ακτινοβολία.

Οι ανωμαλίες στο σχήμα του διαστημικού σώματος μπορούν να αλλάξουν έως και πέντε φορές την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Θα μπορούσε μια πυρηνική έκρηξη να αποτρέψει μια καταστροφική πρόσκρουση αστεροειδούς στη Γη;

Η απάντηση είναι ότι, υπό προϋποθέσεις, ναι.

Ωστόσο, το πραγματικό ερώτημα ίσως δεν είναι πόσο ισχυρή θα πρέπει να είναι η έκρηξη, αλλά από ποια πλευρά θα πρέπει να πλήξει τον διαστημικό βράχο.

Μια νέα έρευνα επιστημόνων των Sandia National Laboratories στις ΗΠΑ αναδεικνύει έναν παράγοντα που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικός για την πλανητική άμυνα: το ακανόνιστο σχήμα των αστεροειδών.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Icarus, δείχνει ότι η κατεύθυνση από την οποία ένας αστεροειδής δέχεται την ακτινοβολία μιας πυρηνικής έκρηξης μπορεί να μεταβάλει δραματικά την αποτελεσματικότητα της εκτροπής του.

Σε μία από τις προσομοιώσεις, η μεταβολή της ταχύτητάς του έφθασε τα 3,9 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο από τη μία κατεύθυνση, έναντι μόλις 0,8 χιλιοστών από μια άλλη. Πρόκειται για διαφορά σχεδόν πενταπλάσιας κλίμακας.

Ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφηκαν στην περιστροφή ενός άλλου προσομοιωμένου αστεροειδούς, όπου η επίδραση μεταβλήθηκε κατά 17 φορές ανάλογα με τη γωνία προσέγγισης της ακτινοβολίας.

Η μέθοδος που εξετάζουν οι επιστήμονες δεν προβλέπει απαραίτητα την άμεση ανατίναξη του αστεροειδούς.

Η βασική ιδέα είναι ότι μια πυρηνική έκρηξη, σε κατάλληλη απόσταση, απελευθερώνει ισχυρή ακτινοβολία Χ, η οποία θερμαίνει και εξαχνώνει τμήματα της επιφάνειάς του.

Το υλικό που εκτοξεύεται δημιουργεί μια αντίδραση, ασκώντας ώθηση στο σώμα και μεταβάλλοντας την τροχιά του.

Ακόμη και μια πολύ μικρή αλλαγή στην ταχύτητα, εφόσον πραγματοποιηθεί αρκετά νωρίς, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση από την αρχική πορεία και τελικά να αποτρέψει μια πρόσκρουση.

Το πρόβλημα είναι ότι οι αστεροειδείς δεν είναι οι τέλειες σφαίρες που συχνά χρησιμοποιούσαν τα παλαιότερα υπολογιστικά μοντέλα.

Έχουν εξογκώματα, κοιλότητες, ανωμαλίες και εντελώς ανομοιόμορφες επιφάνειες.

Επομένως, η ίδια ακτινοβολία δεν προκαλεί παντού την ίδια αντίδραση. «Γνωρίζαμε ότι η στόχευση έχει σημασία.

Αυτό που μας εξέπληξε ήταν το πόσο μεγάλη είναι η επίδρασή της», σημειώνει ο φυσικός Νέιθαν Μουρ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.