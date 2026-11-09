Ονειρική χρονιά για τον Βοζίνια: Κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του με την Κόλο-Κόλο

Ο 40χρονος τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του με την Κόλο-Κόλο, έχοντας καθοριστική συμβολή στην επιτυχία της ομάδας.

Ο Ζοζιμάρ Ζοζέ Έβορα Ντίας, γνωστός ως Βοζίνια, ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Οι εμφανίσεις του, με κορυφαία εκείνη απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, τον έφεραν στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης και ανάμεσα στους υποψηφίους για το βραβείο «Λεβ Γιασίν».

Η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε μετά το Μουντιάλ. Οι ακόλουθοί του στο Instagram αυξήθηκαν από περίπου 50.000 σε σχεδόν 30 εκατομμύρια, ενώ ο ίδιος παραδέχθηκε πως δυσκολευόταν να διαχειριστεί τη δημοσιότητα.

Vozinha with a LAST-MINUTE save to seal Colo-Colo’s 35th league title! 😲🏆 https://t.co/NBczVNTJhR — Stake Football (@StakeFootball) November 9, 2026

Μετά την αποχώρησή του από την Τσάβες τον περασμένο Ιούνιο, αρκετές ομάδες ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του. Τελικά, η Κόλο-Κόλο κέρδισε τη μάχη, υπογράφοντας μαζί του συμβόλαιο διάρκειας 18 μηνών.

Ο Βοζίνια δικαίωσε την επιλογή της, καθώς στην κρίσιμη αναμέτρηση με τη Νουμλένσε πραγματοποίησε καθοριστική απόκρουση στην τελευταία φάση και διατήρησε το προβάδισμα της ομάδας του. Έτσι, η Κόλο-Κόλο εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος.

Για τον 40χρονο γκολκίπερ, αυτό ήταν το πρώτο πρωτάθλημα της επαγγελματικής του καριέρας. Παράλληλα, ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή του στο Κόπα Λιμπερταδόρες.