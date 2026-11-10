100 χρόνια ΕΠΟ: Επετειακή σειρά γραμματοσήμων για τον έναν αιώνα ζωής (vid)

Η συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της ΕΠΟ, στις 14 Νοεμβρίου, συνοδεύεται από μια ξεχωριστή επετειακή πρωτοβουλία. Η Ομοσπονδία, σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, παρουσίασε ειδική σειρά γραμματοσήμων, αφιερωμένη στη μακρά πορεία του οργανωμένου ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται εικόνες από το ιστορικό καλοκαίρι του 2004, όταν η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με δύο εμβληματικές μορφές εκείνης της επιτυχίας, τον Ότο Ρεχάγκελ και τον Θοδωρή Ζαγοράκη.

Παράλληλα, στα γραμματόσημα απεικονίζονται το επίσημο σήμα της ΕΠΟ και το ειδικά σχεδιασμένο λογότυπο για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυσή της.

Η πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της σειράς είναι η Τρίτη 10 Νοεμβρίου, όταν πραγματοποιήθηκε και η ειδική τελετή σφράγισης με την αναμνηστική σφραγίδα των ΕΛΤΑ. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο κεντρικό κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, στην πλατεία Συντάγματος.

Την ΕΠΟ εκπροσώπησε η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, ενώ το «παρών» έδωσαν επίσης ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, καθώς και οι Κωνσταντής Τζολάκης, Παναγιώτης Ρέτσος και Οδυσσέας Βλαχοδήμος.