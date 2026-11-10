UEFA Ranking: Ο Ολυμπιακός έχει δώσει τους περισσότερους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο (pic)

Η «εκτόξευση» της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA μέσα σε λίγα χρόνια και η πρωτιά του Ολυμπιακού

Το ελληνικό ποδόσφαιρο διανύει μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του σε συλλογικό επίπεδο, καθώς κατάφερε να επιστρέψει στο top-10 της πενταετούς βαθμολογίας της UEFA.

Η Ελλάδα, η οποία το 2023 βρισκόταν στην 20ή θέση, έχει πλέον ανέβει στη 10η και βάζει πλώρη ακόμη και για την 8η θέση από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

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Τη συμβολή των ελληνικών ομάδων σε αυτή την πορεία ανέλυσε ο Media Consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, μέσα από ανάρτησή του στο Facebook. Στην παρουσίασή του καταγράφεται η συνεισφορά των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη και ΟΦΗ στη συνολική συγκομιδή της χώρας.

Τα στοιχεία καλύπτουν την πενταετία από τη σεζόν 2022-23 έως και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2026-27. Σε αυτό το διάστημα, οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν συγκεντρώσει αθροιστικά 223,25 βαθμούς, διαμορφώνοντας εθνικό συντελεστή 47,612, έπειτα από τον υπολογισμό των συμμετοχών ανά σεζόν.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει προσφέρει τους περισσότερους βαθμούς στην ελληνική προσπάθεια, με συγκομιδή 15.500.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 11.225 βαθμούς, έχοντας προσπεράσει τον ΠΑΟΚ, που βρίσκεται πλέον τρίτος με 10.3875.

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Αναλυτικά όσα αναφέρει στο post του ο κ. Ανδρέας Δημάτος:

«Ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερά η πρώτη ομάδα σε συνεισφορά βαθμών στον τρέχοντα ελληνικό συντελεστή 5ετίας, που θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, και που προς το παρόν έχει ανεβάσει την Ελλάδα στη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Ο Παναθηναϊκός μετά από πολλά χρόνια προσπέρασε τον ΠΑΟΚ, που αποτελούσε σταθερό δίδυμο με τον Ολυμπιακό σε προσφορά βαθμών, εκμεταλλευόμενος την τρίτη καλή του ευρωπαϊκή σεζόν και την εφετινή απουσία του Δικέφαλου.

Η ΑΕΚ που δεν υπήρχε στα πρώτα τρία χρόνια της τρέχουσας 5ετίας έχει καταφέρει να αυξήσει το ποσοστό της σε αυτούς τους 16 μήνες με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της. Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται η συνδρομή των ομάδων μας στο top-10 της χώρας στη βαθμολογία της UEFA».