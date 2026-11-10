Η UEFA τιμώρησε τη Μαρσέιγ για το πανό κόντρα στον Ολυμπιακό

Με χρηματικό πρόστιμο ύψους 80.500 ευρώ τιμωρήθηκε η Μαρσέιγ από την UEFA, για το υβριστικό πανό και τη χρήση πυροτεχνημάτων από τους οπαδούς της, στην αναμέτρηση της League Phase του Europa League απέναντι στον Ολυμπιακό, σε ένα ματς όπου οι Πειραιώτες επικράτησαν με 1-0 χάρη σε γκολ του Σαντιάγκο Έσε.

Το μεγαλύτερο μέρος της ποινής αφορά το πανό που ανάρτησαν οι ultras της γαλλικής ομάδας. Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ, χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενό του ως «μήνυμα από αυτά που δεν πρέπει να υπάρχουν στο ποδόσφαιρο».

Παράλληλα, οι Μασσαλοί καλούνται να καταβάλουν ακόμη 30.500 ευρώ για τα πυροτεχνήματα που άναψαν στις εξέδρες, με τις δύο παραβάσεις να ανεβάζουν σημαντικά τον συνολικό λογαριασμό για τον σύλλογο.