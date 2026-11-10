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Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν θα δώσει το παρών στο Τσέλιε – Ολυμπιακός

Η Τσέλιε ευχαριστεί τον Αλεξάντερ Τσέφεριν για την αλλαγή ώρας στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενημερώνοντας πως ο πρόεδρος της UEFA θα δώσει το παρών στο ματς.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν θα δώσει το παρών στο Τσέλιε – Ολυμπιακός

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ UEFA ALEKSANDER CEFERIN (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

10/11/2026, 18:39
TANEA Newsroom
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Ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τον Αλεξάντερ Τσέφεριν για την αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Ολυμπιακό εξέδωσε η Τσέλιε.

Παράλληλα, γνωστοποιεί μέσω αυτής πως ο πρόεδρος της UEFA θα παρευρεθεί στην αναμέτρηση της 10ης Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλιε με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι, μετά από τις συζητήσεις με την UEFA και τον Πρόεδρό της, κ. Τσέφεριν, κατάφερε να εξασφαλίσει αλλαγή στην ώρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό για το Europa League.

Ο αγώνας, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9:00 μ.μ. (22.00 Ελλάδας), θα διεξαχθεί στο στάδιο Z’dezele στις 10 Δεκεμβρίου στις 6:45 μ.μ. (19.45 Ελλάδας). Η Τσέλιε προσπάθησε πολύ για αυτήν την αλλαγή, προκειμένου να προσφέρει στους οπαδούς της μια πιο προσιτή ώρα αλλά για να διευκολύνει τον κόσμο να οργανωθεί ανάλογα και να γυρίσει νωρίτερα στο σπίτι του.

Με την ευκαιρία αυτή, η Τσέλιε ευχαριστεί ειλικρινά την UEFA και τον πρόεδρό της, κ. Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος θα μας τιμήσει επίσης με την παρουσία του στον αγώνα. Τους ευχαριστεί για την εποικοδομητική τους συνεργασία στην εξεύρεση λύσης που είναι προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών».

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UEFA Europa League Αλεξάντερ Τσέφεριν Ολυμπιακός Τσέλιε

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