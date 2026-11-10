Pizza Fan: Ανοίγουν την Τετάρτη 107 καταστήματα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τα καταστήματα θα εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές από το το μεσημέρι της Τετάρτης

Σε πλήρη λειτουργία επιστρέφουν από αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, 107 καταστήματα της Pizza Fan σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε επίσημα η εταιρεία. Η επαναλειτουργία τους θα ξεκινήσει στις 13:00, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της δραστηριότητας της αλυσίδας, έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες αναστολής λειτουργίας.

Η Pizza Fan γνωστοποίησε ότι τα 107 καταστήματα θα είναι έτοιμα να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές από το μεσημέρι της Τετάρτης, με τις παραγγελίες να πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της εταιρείας, τηλεφωνικά, αλλά και από συνεργαζόμενες πλατφόρμες διανομής.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία.

Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης – η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.

Μπορείτε να παραγγείλετε από το pizzafan.gr, την επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά στο 18 111 ή στο 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pizza Fan Greece (@pizzafangreece)