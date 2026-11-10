«Καποδίστριας»: Δωρεάν προβολές της ταινίας για σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικούς φορείς

Η ταινία έχει ήδη προβληθεί ή διατεθεί σε αρκετούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δωρεάν για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς διατίθεται πλέον η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, έπειτα από απόφαση του σκηνοθέτη, της εταιρείας διανομής Tanweer και με τη στήριξη του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου), η χορηγία του οποίου συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωση της παραγωγής.

Η δωρεάν διάθεση αφορά σχολεία, πανεπιστήμια, δήμους, βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς συλλόγους, εκκλησίες, μοναστήρια, ελληνικές πρεσβείες και ελληνικές κοινότητες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

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Η ταινία προσφέρεται επίσης δωρεάν στο υπουργείο Πολιτισμού και στο υπουργείο Εξωτερικών, με στόχο την αξιοποίησή της και στο πλαίσιο της πολιτιστικής διπλωματίας της χώρας.

Η πορεία της ταινίας και η ανταπόκριση του κοινού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο «Καποδίστριας» έχει κόψει 823.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 27.000 στην Κύπρο, ενώ προβλήθηκε σε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας.

Στις ΗΠΑ, σε μία ημέρα προβολής σε 600 κινηματογράφους, η ταινία κατέλαβε τη 10η θέση στο σύνολο των εισιτηρίων σε εθνικό επίπεδο. Στο Σικάγο, μάλιστα, όπου πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της, η μεγάλη αίθουσα του πολυκινηματογράφου, χωρητικότητας 800 θέσεων, φέρεται να κατέγραψε ρεκόρ προσέλευσης στα 50 χρόνια λειτουργίας της.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στη θετική υποδοχή της ταινίας από το κοινό, αλλά και στα σχόλια κορυφαίου Έλληνα κριτικού κινηματογράφου, ο οποίος τη χαρακτήρισε «ταινία φαινόμενο που συγκλόνισε τους Έλληνες, γεγονός που είχε να συμβεί 40 χρόνια». Θετικές αναφορές φιλοξενήθηκαν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, και σε εκτενές δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian.

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Ο Γιάννης Σμαραγδής, απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί η ταινία, επικαλέστηκε τη ρήση του ποιητή: «Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος».

Οι προβολές στα σχολεία και η ανταπόκριση των μαθητών

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απήχηση της ταινίας στους μαθητές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις προβολές που οργανώθηκαν για μαθητές λυκείων στην Κέρκυρα, με πρωτοβουλία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε κείμενό της, η κυρία Κομπολίτη περιγράφει τη θερμή υποδοχή της ταινίας από τους μαθητές, κάνοντας λόγο για έντονο χειροκρότημα, αλλά και για την απόλυτη σιωπή με την οποία παρακολούθησαν την προβολή.

Όπως σημειώνει, εκατοντάδες μαθητές παρέμειναν προσηλωμένοι στην οθόνη καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας. Η ίδια εκτιμά ότι η κινηματογραφική αφήγηση μπορεί να γεννήσει ερωτήματα και συναισθήματα, τα οποία ενδεχομένως να επηρεάσουν τους νέους και σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής τους.

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Χαρακτηρίζει, μάλιστα, την απόφαση του σκηνοθέτη να διαθέσει την ταινία δωρεάν στους νέους ως ένα «αντίδωρο», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποτελέσει αφορμή για να αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.

Πώς μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν προβολή οι ενδιαφερόμενοι φορείς

Η ταινία έχει ήδη προβληθεί ή διατεθεί σε αρκετούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η διαδικασία διάθεσής της συνεχίζεται για όσους οργανισμούς ενδιαφέρονται να την εντάξουν στις πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές δράσεις τους.

Σχολεία, πανεπιστήμια, δήμοι, βιβλιοθήκες, εκκλησίες, πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς μπορούν να απευθύνονται για την εξασφάλιση δωρεάν προβολής στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Email: alexfilm@otenet.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Πάνος Λαμπρόπουλος

Για τις κινηματογραφικές αίθουσες που επιθυμούν να προβάλλουν την ταινία με εισιτήριο, η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται απευθείας με την εταιρεία διανομής Tanweer.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δωρεάν για πολιτιστικούς σκοπούς διατίθενται και προηγούμενες ταινίες του Γιάννη Σμαραγδή, μεταξύ των οποίων οι «Καλή σου νύχτα, κυρ Αλέξανδρε», «Καβάφης», «El Greco», «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» και «Καζαντζάκης».

Ο σκηνοθέτης και οι συντελεστές της παραγωγής εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Ευάγγελο Στασινόπουλο για τη χρηματοδοτική του συνεισφορά, καθώς και προς τους πολίτες που στήριξαν την ταινία μέσω crowdfunding.

Όπως επισημαίνεται, η απόφαση για τη δωρεάν διάθεση του «Καποδίστρια» αποτελεί έναν τρόπο ανταπόδοσης της στήριξης που έλαβε η παραγωγή, δίνοντας σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, και ιδιαίτερα στους νέους, την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από τον κινηματογράφο τη ζωή, το έργο και την προσωπικότητα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας.