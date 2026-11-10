Τσιγάρα: Στα 6,5 ευρώ το πακέτο με την σταδιακή αύξηση των φόρων – Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις και το χρονοδιάγραμμα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για την αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα, με τις αποφάσεις που θα ληφθούν να αναμένεται να επηρεάσουν τις τιμές των τσιγάρων τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοικιαστών Περιπτέρων Μακεδονίας Κώστας Ιακώβου , μίλησε στην ΕΡΤ και επισημαίμανε ότι οι σχετικές συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Όπως ανέφερε, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Ecofin, με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών των κρατών-μελών της ΕΕ, η Μάλτα άσκησε βέτο, εμποδίζοντας την προώθηση της πρότασης. Σε προηγούμενη συνεδρίαση, ανάλογη στάση είχε τηρήσει η Σουηδία.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία για την αύξηση της φορολογίας.

Στα 6,5 ευρώ το πακέτο με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο η τιμή των τσιγάρων να φτάσει ακόμη και τα 13 ευρώ ανά πακέτο, ο κ. Ιακώβου διευκρίνισε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί εφόσον εφαρμοστούν οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές.

Ο πρόεδρος της Ένωσης τάχθηκε υπέρ μιας ηπιότερης και σταδιακής αύξησης, προτείνοντας η Ελλάδα να επιλέξει χαμηλότερους συντελεστές. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την εκτίμησή του, η τιμή του πακέτου θα μπορούσε να διαμορφωθεί περίπου στα 6,5 ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα των αλλαγών, σημειώνοντας ότι υπάρχει περιθώριο σταδιακής εφαρμογής τους έως το 2036.

Προειδοποιήσεις για αύξηση του λαθρεμπορίου

Επίσης, ο κ. Ιακώβου προειδοποίησε ότι μια απότομη αύξηση της φορολογίας ενδέχεται να οδηγήσει σε ενίσχυση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων.

Όπως υποστήριξε, κατά την περίοδο της πρώτης τρόικας, όταν μέσα σε περίπου τρία χρόνια η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε από το 65% στο 95%, το μερίδιο των παράνομων τσιγάρων στην ελληνική αγορά φέρεται να αυξήθηκε από το 3% στο 25%.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τον ίδιο, έκλεισαν πολλά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, ενώ χάθηκαν θέσεις εργασίας, καθώς μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων του κλάδου είναι ατομικές.

Ο πρόεδρος της Ένωσης υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε αύξηση των φόρων θα πρέπει να συνοδευτεί από ενισχυμένα μέτρα κατά του λαθρεμπορίου, ώστε να περιοριστεί η διακίνηση παράνομων προϊόντων.

Τόνισε, επίσης, ότι τα λαθραία τσιγάρα ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες και άγνωστες ουσίες, με πρόσθετους κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Τα περιθώρια κέρδους στα περίπτερα και τα ψιλικά

Επιπλεόν, ο κ. Ιακώβου αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι φορολογικές αλλαγές στις επιχειρήσεις του κλάδου, επισημαίνοντας ότι τα καπνικά προϊόντα αποτελούν βασικό προϊόν προσέλκυσης πελατών για τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών.

Όπως εξήγησε, το περιθώριο κέρδους διαφοροποιείται ανάλογα με τον κωδικό και κυμαίνεται από 2% έως 8%, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται περίπου στο 4%-5%. Υψηλότερα περιθώρια καταγράφονται κυρίως σε ορισμένα νεότερα προϊόντα νικοτίνης και στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι κατά τον σχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο ο στόχος της μείωσης του καπνίσματος όσο και οι επιπτώσεις στις μικρές επιχειρήσεις και στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου.