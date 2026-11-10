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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Καμάρ Μπόλντγουιν

Ο Καμάρ Μπόλντγουιν αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Καμάρ Μπόλντγουιν
10/11/2026, 18:54
TANEA Newsroom
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Μία νέα σημαντική προσθήκη βάζει στο ρόστερ της η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μόλις είχε ανακοινώσει η Μπάγερν Μονάχου την αποδέσμευσή του από τη δική της ομάδα, οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Καμάρ Μπόλντγουιν, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Μακάμπι.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Μπάγερν, η ομάδα πρόκειται να λάβει αποζημίωση από τους Ισραηλινούς, ως ρήτρα αποδέσμευσης. H oμάδα του Όντεντ Κάτας, εδώ και αρκετές ημέρες βρίσκεται στην αναζήτηση ενός περιφερειακού, μετά τον τραυματισμό του Ίφε Λούντμπεργκ.

Τη φετινή σεζόν ο Μπόλντγουιν, μέτρησε πέντε συμμετοχές στην EuroLeague, με 5.6 πόντους ανά αγώνα, σε 13 λεπτά δράσης.

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Καμάρ Μπόλντγουιν Μακάμπι Τελ Αβίβ

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