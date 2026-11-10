Επέστρεψε στο προπονητικό της Μπάγερν ο Κομπανί – Πότε αναμένεται να επιστρέψει στον πάγκο των Βαυαρών

Μετά την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια προπόνησης των Βαυαρών, ο Βενσάν Κομπανί βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, στη Säbener Straße.

Ο Βέλγος προπονητής επισκέφθηκε το γραφείο του, είχε συνομιλίες με ποδοσφαιριστές, ενώ συναντήθηκε και με τους συνεργάτες του, Άαρον Ντανκς και Ρενέ Μάριτς. Οι δύο βοηθοί του έχουν αναλάβει προσωρινά την καθοδήγηση της ομάδας κατά την απουσία του.

Η επιστροφή του στην καθημερινότητα της Μπάγερν θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του συλλόγου.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο 40χρονος τεχνικός αναμένεται να βρεθεί ξανά στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι μετά την ολοκλήρωση της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Αυτό σημαίνει πως ο Κομπανί υπολογίζεται να καθοδηγήσει την ομάδα στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Κολωνία, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Υπενθυμίζεται πως ο προπονητής της Μπάγερν είχε διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Μονάχου. Στη συνέχεια παρέμεινε στο σπίτι του, ακολουθώντας την απαραίτητη διαδικασία ανάρρωσης και ξεκούρασης.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, η ομάδα έδωσε έξι παιχνίδια σε Bundesliga, Κύπελλο Γερμανίας και Champions League, διατηρώντας το αήττητό της. Συγκεκριμένα, πανηγύρισε πέντε νίκες και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο μεγάλο ντέρμπι.