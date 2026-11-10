Τσίπρας: Ο νόμος για τις ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να αλλάξει ριζικά – Απαιτείται μια Εθνική Στρατηγική για τη στήριξη της βιομηχανίας

Την ανάγκη ριζικής αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) υπογραμμίζει ο πρόεδρος του κόμματος ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

Σε δήλωσή του, ο Αλέξης Τσίπρας αποδίδει στον Ν. 4982/2022, που θεσπίστηκε επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, την εκχώρηση ουσιαστικά της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης των ΒΙ.ΠΕ. σε ιδιώτες και επενδυτικά funds, τα οποία, όπως αναφέρει, επιδιώκουν υψηλά κέρδη σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Όπως επισημαίνει, οι βιομηχανίες και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά, καθώς τα κοινόχρηστα για τη χρήση των βιομηχανικών περιοχών από 60 ευρώ ανά εξάμηνο έχουν φτάσει στα 300 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για αύξηση 30 φορές, η οποία προστίθεται στις ήδη αυξημένες τιμές ενέργειας και πρώτων υλών.

Ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι απαιτείται εθνική στρατηγική για τη στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης, ενώ ζητά όχι απλώς την αναθεώρηση, αλλά τη ριζική αλλαγή του Ν. 4982/2022.

Παράλληλα, προτείνει να δοθεί στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις η δυνατότητα να αναλάβουν τον έλεγχο των ΒΙ.ΠΕ. σε συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος λειτουργίας τους.