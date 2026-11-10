Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία ο Ρογκαβόπουλος – Πότε αναμένεται η επιστροφή του

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ, έπειτα από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού.

Ο Έλληνας φόργουορντ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της αποκατάστασής του, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων και θεραπείες.

Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να προλάβει την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (13/11), ωστόσο το επικρατέστερο σενάριο είναι να επιστρέψει στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου την Κυριακή (15/11), για τη Stoiximan GBL.

Η επάνοδός του αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του δύσκολου προγράμματος που ακολουθεί, με διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε Βίρτους Μπολόνια, Ζαλγκίρις, Βαλένθια και Μπεσίκτας, πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Το θετικό για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι πως το απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού έχει σχεδόν αδειάσει, με μοναδική ουσιαστική εκκρεμότητα τον Ρογκαβόπουλο, πέρα από το σφίξιμο που αισθάνθηκε ο Κώστας Σλούκας.

Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Σέρβος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με πλήρες ρόστερ για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή της χρονιάς.