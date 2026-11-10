Χαλκιδική: Στο μικροσκόπιο η βιώσιμη ορυζοκαλλιέργεια και η αξιοποίηση του ελληνικού ρυζιού στη γαστρονομία

Το Masterclass του EU RICE στα Νέα Μουδανιά ανέδειξε τη σύνδεση βιώσιμης παραγωγής ρυζιού με υγροτόπους, αγροτική ανάπτυξη και γαστρονομία, με μαγειρική επίδειξη από τη Ντίνα Νικολάου και έμφαση στη διατροφική αξία του ευρωπαϊκού ρυζιού.

Τη σύνδεση της βιώσιμης παραγωγής ρυζιού με την προστασία των υγροτόπων, την αγροτική οικονομία και τη σύγχρονη γαστρονομία, ανέδειξε το Masterclass του ευρωπαϊκού προγράμματος EU RICE, που πραγματοποιήθηκε στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης, της εστίασης και των μέσων ενημέρωσης.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η σημασία της ευρωπαϊκής ορυζοκαλλιέργειας για τη διατήρηση των υγροτόπων και της βιοποικιλότητας, την ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και τη βιωσιμότητα των εδαφών, αλλά και ο ρόλος της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών παραγωγής. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η διατροφική αξία του ευρωπαϊκού ρυζιού, καθώς και οι προδιαγραφές ασφάλειας που διασφαλίζονται μέσω των ευρωπαϊκών κανονισμών παραγωγής.

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Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο εστιατόριο «Μαρίνα» και περιλάμβανε μαγειρική επίδειξη από τη σεφ Ντίνα Νικολάου, Rice Ambassador του προγράμματος στην Ελλάδα, η οποία παρουσίασε τρεις συνταγές με βάση το ελληνικό μεσόσπερμο ρύζι, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές του στη σύγχρονη κουζίνα.

Ειδικότερα, παρασκεύασε πίτα λαχανοντολμά με μοσχαρίσιο κιμά, κάστανα και κόκκινη σάλτσα ντομάτας, μελωμένο πιλάφι με χοιρινό πρασοσέλινο, λεμόνι και φρέσκο θυμάρι, καθώς και γλυκιά ρυζόπιτα με πορτοκάλι, μέλι Χαλκιδικής και τραγανό φύλλο. Μέσα από τις γαστρονομικές δημιουργίες παρουσιάστηκε η δυνατότητα αξιοποίησης του ελληνικού ρυζιού σε διαφορετικές παρασκευές, από τα κυρίως πιάτα έως τα επιδόρπια, με συνδυασμό παραδοσιακών υλικών και σύγχρονων τεχνικών.

Στο Masterclass συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Δήμου, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, επαγγελματίες της εστίασης, διατροφολόγοι, δημοσιογράφοι και δημιουργοί περιεχομένου, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη σημασία της βιώσιμης παραγωγής και τις προοπτικές του ευρωπαϊκού ρυζιού στην αγορά τροφίμων.

Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU RICE, το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα και την Ισπανία με στόχο την ενημέρωση και την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής ρυζιού, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά οφέλη του προϊόντος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Θεσσαλονίκης (ΕΑΣΘ) και το Consejo Regulador de la DOP Arroz de Valencia, τη Ρυθμιστική Αρχή του ρυζιού ΠΟΠ Βαλένθια, ενώ εκτελεστικός φορέας είναι η NOVACERT.

Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, επιδιώκεται να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα του ευρωπαϊκού ρυζιού και να αναδειχθεί η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατροφή και τη γαστρονομική παράδοση.