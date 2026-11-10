Παναθηναϊκός: Ελάχιστα εισιτήρια απομένουν για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα

Η ανταπόκριση των φίλων του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα είναι εντυπωσιακή, με την αναμέτρηση της Παρασκευής (13/11) για τη EuroLeague να οδεύει προς ένα κατάμεστο Telekom Center Athens.

Παρότι βρισκόμαστε ακόμη στην Τρίτη (10/11), τα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν περιοριστεί στα 450, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα πιθανό να ανακοινωθεί sold out αρκετά πριν από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

Έτσι, οι «πράσινοι» αναμένεται να έχουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους, σε μία απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στους Καταλανούς.