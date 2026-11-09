Έρευνα της ΔΕΑΒ για την παρουσία οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυταντζόγλειο

Στο μικροσκόπιο της ΔΕΑΒ βρίσκεται η παρουσία περίπου 1.000 φίλων του Παναθηναϊκού στις εξέδρες του Καυτανζογλείου, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, παρά τη σχετική απαγόρευση μετακίνησης που είχε επιβάλει η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες οι οπαδοί του «τριφυλλιού» κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια και να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, αναζητώντας ενδεχόμενες ευθύνες.

Είχε προηγηθεί συνεννόηση ανάμεσα στις δύο ΠΑΕ, αλλά και μεταξύ των οργανωμένων οπαδών Παναθηναϊκού και Ηρακλή, με στόχο να επιτραπεί η αμοιβαία παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων στις φετινές αναμετρήσεις των δύο συλλόγων. Μάλιστα, οι «πράσινοι» είχαν καταθέσει επίσημο αίτημα για την παραχώρηση εισιτηρίων, το οποίο ωστόσο δεν εγκρίθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Παρά την απαγόρευση, σημαντικός αριθμός οπαδών του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο γήπεδο, χωρίς να προκύψουν επεισόδια ή προβλήματα.

Το γεγονός αυτό, δεν φαίνεται να κλείνει την υπόθεση. Η ΔΕΑΒ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναζητά μέσω της Αστυνομίας τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων και τα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση και αποδοθούν ευθύνες, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο μπορεί να κυμανθεί από 50.000 έως και 500.000 ευρώ.