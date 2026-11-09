Έναν μήνα ο Άρης… ξεμπουκώνει με «τριάρες»!

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση των κιτρινόμαυρων στο τελευταίο τρίτο και η άλλη πλευρά του νομίσματος με το πρόβλημα στην άμυνα

Το πρώτο ζητούμενο για τον Άρη προχθές κόντρα στον Παναιτωλικό ήταν η αντίδραση. Αντίδραση για το… ναυάγιο στη Λιβαδειά και αντίδραση ηρεμίας στη διακοπή.

Ο Άρης όχι μόνο κέρδισε αλλά το έπραξε και εντυπωσιακά, με τρία γολ που ενισχύουν την επιθετική συγκομιδή τους και παράλληλα επιβεβαιώνουν ότι η ομάδα έχει αλλάξει ρότα στον τομέα της επίθεσης, σε σχέση με την προηγούμενη διακοπή. Στοιχείο στο οποίο στάθηκε και ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η αποτίμηση του Έλληνα τεχνικού για τον τελευταίο κύκλο πέντε αγώνων περιλαμβάνει δύο διαφορετικές όψεις, με την επιθετική λειτουργία να παρουσιάζει σαφή σημάδια προόδου και την αμυντική συμπεριφορά να εξακολουθεί να προβληματίζει.

Οι αριθμοί των τελευταίων πέντε αναμετρήσεων αποτυπώνουν με σαφήνεια την εικόνα που περιέγραψε ο Γρηγορίου:

Στο επιθετικό σκέλος, ο ΑΡΗΣ κατέγραψε:

11 γκολ συνολικά.

2,2 γκολ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι, με τρεις αναμετρήσεις στις οποίες πέτυχε τρία τέρματα.

75 τελικές προσπάθειες.

Ένα γκολ ανά 6,8 τελικές προσπάθειες, όταν στα πρώτα πέντε παιχνίδια της αντίστοιχης περιόδου χρειαζόταν 15 τελικές για να σκοράρει μία φορά.

Η άλλη πλευρά του νομίσματος… είναι αμυντική

Η αλλαγή προς το καλύτερο στην επιθετική παραγωγή είναι ξεκάθαρη. Στον αντίποδα, όμως, η αμυντική λειτουργία δεν έχει παρουσιάσει ανάλογη εξέλιξη, με τα στατιστικά να παραμένουν ανησυχητικά.

Στον ανασταλτικό τομέα, η ομάδα έχει δεχθεί:

7 γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Ένα γκολ από τον αντίπαλο ανά 8 τελικές προσπάθειες.

17 γκολ παθητικό συνολικά

Ο ΑΡΗΣ κράτησε το μηδέν στην άμυνα με τον Παναιτωλικό. Αυτό, ωστόσο, δεν αρκεί για να καλύψει τις αδυναμίες που εξακολουθούν να εμφανίζονται στην ομαδική αμυντική λειτουργία. Με 17 γκολ παθητικό και μία από τις πιο ευάλωτες άμυνες του πρωταθλήματος, το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει ψηλά στην ατζέντα του Γρηγορίου.

Η διακοπή του πρωταθλήματος αναμένεται, συνεπώς, να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για δουλειά και διορθωτικές παρεμβάσεις, με βασικό ζητούμενο τη βελτίωση της αμυντικής συνοχής.