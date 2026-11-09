Ισπανία: Έκανε δουλειά για τέσσερις, κατέρρευσε και αποζημιώθηκε με 68.000 ευρώ

Αποζημίωση ύψους 68.000 ευρώ θα λάβει δημόσια υπάλληλος στην Ισπανία, καθώς η υπερβολική επιβάρυνση στην εργασία της οδήγησε στην εμφάνιση αγχώδους-καταθλιπτικής διαταραχής. Δικαστήριο έκρινε ότι το Τμήμα Δικαιοσύνης της βασκικής κυβέρνησης δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας της.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Correo, η εργαζόμενη αναγκάστηκε επί μήνες να εκτελεί, πέρα από τα δικά της καθήκοντα, τις αρμοδιότητες τριών ακόμη συναδέλφων της. Η συσσώρευση των υποχρεώσεων είχε σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή.

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Ανέλαβε τις αρμοδιότητες τριών συναδέλφων

Η γυναίκα εργαζόταν από τον Απρίλιο του 2017 σε δικαστική υπηρεσία στην πόλη Μπεργκάρα, στην επαρχία Γκιπούθκοα της Χώρας των Βάσκων.

Τον Ιούνιο του 2018, τρεις από τους τέσσερις εργαζομένους που κάλυπταν θέσεις διαχείρισης και διεκπεραίωσης υποθέσεων αποχώρησαν. Οι θέσεις καλύφθηκαν από προσωρινούς υπαλλήλους χωρίς προηγούμενη εμπειρία, με αποτέλεσμα η ίδια να αναλάβει μεγάλο μέρος των εκκρεμών εργασιών, αλλά και την εκπαίδευση, την επίβλεψη και την υποστήριξη των νέων συναδέλφων της.

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονταν αστικές υποθέσεις, όπως οικογενειακές διαφορές και ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης, καθώς και ποινικές διαδικασίες.

Η υποστελέχωση άρχισε να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της δικαστικής υπηρεσίας. Τόσο η δικαστής όσο και η δικαστική γραμματέας απευθύνθηκαν στο αρμόδιο υπουργείο της βασκικής κυβέρνησης και στο Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας των Βάσκων, ζητώντας ενίσχυση του προσωπικού και οργανωτικές παρεμβάσεις.

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Η επιθεώρηση εργασίας διαπίστωσε αύξηση κατά 118% στον όγκο των εκκρεμών υποθέσεων, ενώ οι καθυστερήσεις έφταναν τους τρεις με τέσσερις μήνες. Το πρόβλημα επηρέαζε ακόμη και ευαίσθητες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες που αφορούσαν κρατούμενους και μέτρα προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

Η επιδείνωση της υγείας και η δικαστική απόφαση

Η υπάλληλος είχε ενημερώσει τη διοίκηση ότι ο αυξημένος φόρτος εργασίας επηρέαζε πλέον και την προσωπική της ζωή. Σε γραπτή διαμαρτυρία της ανέφερε ότι εργαζόταν πολλές επιπλέον ώρες και αισθανόταν «σωματικά και ψυχικά εξαντλημένη».

Ο γιατρός της τής συνέστησε να λάβει αναρρωτική άδεια, ωστόσο αρχικά δίστασε, καθώς δεν ήθελε να επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία της υπηρεσίας. Τελικά, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να ακολουθήσει θεραπεία. Παρέμεινε σε αναρρωτική άδεια για έναν χρόνο, από τον Μάιο του 2021 έως τον Μάιο του 2022.

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Κατά τη δικαστική διαδικασία, η βασκική κυβέρνηση αρνήθηκε ότι είχε παραβιάσει τις υποχρεώσεις της. Υποστήριξε ότι οι κενές θέσεις καλύφθηκαν μέσω της διαθέσιμης δεξαμενής προσωπικού και αμφισβήτησε ότι οι δυσκολίες των προσωρινών υπαλλήλων δικαιολογούσαν την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στην εργαζόμενη.

Από την πλευρά της, η υπεράσπισή της υποστήριξε ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες οργανωτικές παρεμβάσεις για να περιοριστεί ο υπερβολικός φόρτος εργασίας.

Τελικά, το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων του Δικαστηρίου Πρώτου Βαθμού της Βιτόρια έκρινε ότι η διοίκηση δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της εργαζόμενης.

Με την απόφασή του, καταδίκασε το Τμήμα Δικαιοσύνης της βασκικής κυβέρνησης να καταβάλει στην υπάλληλο αποζημίωση 68.000 ευρώ για την προσωπική και ηθική βλάβη που υπέστη.