Άρης: Λίγο ακόμα έμεινε…

Η δουλειά δεν σταματάει στον Άρη παρά τη διακοπή… Για την ώρα τουλάχιστον, αφού υπάρχει προγραμματισμένη άδεια η οποία θα ξεκινήσει την Παρασκευή (13/11).

Μέχρι τότε οι ποδοσφαιριστές των κιτρινόμαυρων θα προπονούνται κανονικά, σε μία περίοδο που ο Μιχάλης Γρηγορίου θέλει να αξιοποιήσει για την βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας.

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Μέρες οι οποίες στον Άρη κυλούν δίχως τους διεθνείς Καντεβέρε και Γένσεν, οι οποίοι κλήθηκαν σε Εθνική Ζιμπάμπουε και Εθνική Φινλανδίας αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι της ομάδας φιλοδοξούν ότι το πρόσωπο αυτής της διακοπής θα είναι ο Μανού Γκαρθία. Μία φιλοδοξία που υπήρχε και στο «παράθυρο» του Σεπτεμβρίου, αλλά έμεινε στην άκρη μετά το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών με το οποίο διαγνώστηκε ο ποδοσφαιριστής.

Ο Ισπανός χαφ προσπάθησε κάμποσες φορές το προηγούμενο διάστημα να κάνει το επόμενο βήμα, αλλά δίχως αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ.

Η χθεσινή προπόνηση αποτέλεσε ένα ακόμη θετικό βήμα για τον Ιβηρα άσσο, καθώς ανέβασε την ένταση του ατομικού του προγράμματος, εντάσσοντας για πρώτη φορά και ασκήσεις με μπάλα. Πρόκειται για μία εξέλιξη που δείχνει ότι η αντίστροφη μέτρηση για την επανένταξή του στο κανονικό πρόγραμμα έχει ουσιαστικά ξεκινήσει.

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Με βάση τον σχεδιασμό του ιατρικού και τεχνικού επιτελείου, ο Γκαρθία αναμένεται να επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις από την επόμενη Τρίτη (17/11). Εφόσον κυλήσουν όλα βάσει προγράμματος, συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα στην Τρίπολη, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη μεθεπόμενη Δευτέρα (23/11).

Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται και στο αγωνιστικό σκέλος. Η επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά και τη δημιουργική ικανότητα του Γκαρθία δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος καλείται να βρει τον κατάλληλο τρόπο αξιοποίησής του. Το υπάρχον 4-4-2 αποτελεί μία από τις παραμέτρους που εξετάζονται, χωρίς να αποκλείεται κάποια διαφοροποίηση στη διάταξη, προκειμένου ο Ισπανός να βρει τον χώρο και τον ρόλο που του ταιριάζει στη μεσοεπιθετική γραμμή.