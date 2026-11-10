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Ο Ινφαντίνο αντιμέτωπος με το Κογκρέσο για τις σχέσεις της FIFA με τον Τραμπ

Ο Ινφαντίνο αντιμέτωπος με το Κογκρέσο για τις σχέσεις της FIFA με τον Τραμπ

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino during the trophy presentation after the match REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

10/11/2026, 16:33
TANEA Newsroom
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Αυξανόμενη πίεση δέχεται ο Τζάνι Ινφαντίνο από το αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να εντείνουν την έρευνα για τις σχέσεις της FIFA με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις υποθέσεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την «Telegraph», εξετάζεται το ενδεχόμενο να εκδοθούν επίσημες κλήσεις προς τον πρόεδρο της FIFA τον προσεχή Ιανουάριο, όταν θα συγκροτηθεί το νέο Κογκρέσο. Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο, όταν ο Ράσκιν ζήτησε από τον Ινφαντίνο εξηγήσεις και έγγραφα για τις επαφές της ομοσπονδίας με την κυβέρνηση Τραμπ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η απονομή του «Βραβείου Ειρήνης» στον Αμερικανό πρόεδρο, η μίσθωση πολυτελών γραφείων στον Πύργο Τραμπ, αλλά και η απόφαση του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσύρει διώξεις σε δύο υποθέσεις διεθνούς ποδοσφαιρικής διαφθοράς.

Τον Σεπτέμβριο, οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν ανεπαρκή τη συνεργασία της FIFA. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε παρέμβαση του συμβούλου της ομοσπονδίας στις ΗΠΑ, Κάρλος Κορδέιρο, για την εξασφάλιση άδειας εργασίας στο Μαϊάμι για οικιακή βοηθό του Ινφαντίνο.

Η FIFA αρνείται κάθε παρατυπία, υποστηρίζοντας πως ο πρόεδρός της καλύπτει εξ ολοκλήρου τα προσωπικά του έξοδα.

Την ίδια ώρα, ο Ινφαντίνο δέχεται πιέσεις και από τον ποδοσφαιρικό χώρο, καθώς η UEFA και άλλες ομοσπονδίες έχουν αποσύρει τη στήριξή τους μετά τις κινήσεις του για την πώληση μετοχών του Μουντιάλ.

Παρά τις αντιδράσεις, ο πρόεδρος της FIFA επιμένει στην υποψηφιότητά του για επανεκλογή, με τη σχετική διαδικασία να αναμένεται στη Γενική Συνέλευση της 18ης Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ.

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FIFA Ντόναλντ Τραμπ Τζιάνι Ινφαντίνο

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