Ο Ινφαντίνο αντιμέτωπος με το Κογκρέσο για τις σχέσεις της FIFA με τον Τραμπ

Αυξανόμενη πίεση δέχεται ο Τζάνι Ινφαντίνο από το αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να εντείνουν την έρευνα για τις σχέσεις της FIFA με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις υποθέσεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την «Telegraph», εξετάζεται το ενδεχόμενο να εκδοθούν επίσημες κλήσεις προς τον πρόεδρο της FIFA τον προσεχή Ιανουάριο, όταν θα συγκροτηθεί το νέο Κογκρέσο. Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο, όταν ο Ράσκιν ζήτησε από τον Ινφαντίνο εξηγήσεις και έγγραφα για τις επαφές της ομοσπονδίας με την κυβέρνηση Τραμπ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η απονομή του «Βραβείου Ειρήνης» στον Αμερικανό πρόεδρο, η μίσθωση πολυτελών γραφείων στον Πύργο Τραμπ, αλλά και η απόφαση του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσύρει διώξεις σε δύο υποθέσεις διεθνούς ποδοσφαιρικής διαφθοράς.

***EXCLUSIVE*** Gianni Infantino could be hauled before Congress within weeks. Democrats are preparing to escalate their investigation into FIFA’s ties to Donald Trump, with congressional subpoenas potentially issued as early as January. Jamie Raskin, who is in line to chair the powerful House Judiciary Committee, is examining fresh allegations involving Infantino, including revelations that he asked a FIFA intermediary to help secure a work permit for a maid at his luxury Miami home. FIFA denies wrongdoing. A committee source tells @Telegraph all investigative options are very much on the table”. W/ @Tom_Morgs — Connor Stringer (@connorstringer) November 10, 2026

Τον Σεπτέμβριο, οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν ανεπαρκή τη συνεργασία της FIFA. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε παρέμβαση του συμβούλου της ομοσπονδίας στις ΗΠΑ, Κάρλος Κορδέιρο, για την εξασφάλιση άδειας εργασίας στο Μαϊάμι για οικιακή βοηθό του Ινφαντίνο.

Η FIFA αρνείται κάθε παρατυπία, υποστηρίζοντας πως ο πρόεδρός της καλύπτει εξ ολοκλήρου τα προσωπικά του έξοδα.

Την ίδια ώρα, ο Ινφαντίνο δέχεται πιέσεις και από τον ποδοσφαιρικό χώρο, καθώς η UEFA και άλλες ομοσπονδίες έχουν αποσύρει τη στήριξή τους μετά τις κινήσεις του για την πώληση μετοχών του Μουντιάλ.

Παρά τις αντιδράσεις, ο πρόεδρος της FIFA επιμένει στην υποψηφιότητά του για επανεκλογή, με τη σχετική διαδικασία να αναμένεται στη Γενική Συνέλευση της 18ης Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ.