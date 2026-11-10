Ηρακλής: «Ο Ματσάρι δεν πάει πουθενά – Ξεκινάμε νομικές ενέργειες κατά μάνατζερ και δημοσιογράφων»!

Το απόγευμα της Τρίτης (10/11) ο Ηρακλής εξέδωσε μια καυστική και αιχμηρή ανακοίνωση, αναφορικά με τα όσα ακούγονται και γράφονται από μερίδα του Τύπου και της μανατζερικής πιάτσας για τον μέλλον του Βάλτερ Ματσάρι στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Γηραιός ξεκαθάρισε πως ο έμπειρος Ιταλός προπονητής θα παραμείνει κανονικά στο «τιμόνι» της ομάδας, ενώ, ενημέρωσε πως ήδη έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά φυσικών προσώπων που διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες για τον Ματσάρι και την ομάδα.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Μετά λύπης μας παρακολουθούμε δημοσιεύματα και εκπομπές, συγκεκριμένης κατεύθυνσης, που έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση στην ομάδα μας και προβλήματα ανάμεσα στην ομάδα μας και τον προπονητή μας κύριο Mazzarri.

Ενημερώνουμε, λοιπόν, τους πάντες ότι ο προπονητής μας κύριος Mazzarri, δεν πάει πουθενά! Γνωρίζουμε τις πηγές του προβλήματος, μία εκ των οποίων είναι συγκεκριμένος μάνατζερ το όνομα του οποίου θα αποκαλύψουμε στο προσεχές μέλλον και κάποιοι δημοσιογράφοι που συνεργάζονται μαζί του και διασπείρουν τις ψευδείς πληροφορίες αυτές. Εναντίον όλων αυτών ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες».