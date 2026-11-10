Αθλητικά ΟΜΑΔΑ

Ηρακλής: «Ο Ματσάρι δεν πάει πουθενά – Ξεκινάμε νομικές ενέργειες κατά μάνατζερ και δημοσιογράφων»!

Η ΠΑΕ Ηρακλής εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση αναφορικά με τα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα και αφορούν το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρι.

Ηρακλής: «Ο Ματσάρι δεν πάει πουθενά – Ξεκινάμε νομικές ενέργειες κατά μάνατζερ και δημοσιογράφων»!

SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

10/11/2026, 18:15
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

Το απόγευμα της Τρίτης (10/11) ο Ηρακλής εξέδωσε μια καυστική και αιχμηρή ανακοίνωση, αναφορικά με τα όσα ακούγονται και γράφονται από μερίδα του Τύπου και της μανατζερικής πιάτσας για τον μέλλον του Βάλτερ Ματσάρι στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Γηραιός ξεκαθάρισε πως ο έμπειρος Ιταλός προπονητής θα παραμείνει κανονικά στο «τιμόνι» της ομάδας, ενώ, ενημέρωσε πως ήδη έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά φυσικών προσώπων που διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες για τον Ματσάρι και την ομάδα.

«Μετά λύπης μας παρακολουθούμε δημοσιεύματα και εκπομπές, συγκεκριμένης κατεύθυνσης, που έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση στην ομάδα μας και προβλήματα ανάμεσα στην ομάδα μας και τον προπονητή μας κύριο Mazzarri.

Ενημερώνουμε, λοιπόν, τους πάντες ότι ο προπονητής μας κύριος Mazzarri, δεν πάει πουθενά! Γνωρίζουμε τις πηγές του προβλήματος, μία εκ των οποίων είναι συγκεκριμένος μάνατζερ το όνομα του οποίου θα αποκαλύψουμε στο προσεχές μέλλον και κάποιοι δημοσιογράφοι που συνεργάζονται μαζί του και διασπείρουν τις ψευδείς πληροφορίες αυτές. Εναντίον όλων αυτών ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες».

Go Deeper

Superleague Ηρακλής

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Πολύγωνο: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας
  2. Συντάξεις Δεκεμβρίου: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές – Οι δύο ημερομηνίες
  3. Ζώδια: Η μέρα υπόσχεται υψηλή παραγωγικότητα για ορισμένους – Αναλυτικές προβλέψεις

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ομάδα

Cookies