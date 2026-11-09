Στο Ισραήλ ο Χέιζ-Ντέιβις για να παρακολουθήσει το Μακάμπι – Χάποελ Τελ Αβίβ (vid)

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις εκμεταλλεύτηκε το ρεπό του από τις υποχρεώσεις του με τον Παναθηναϊκό και ταξίδεψε στο Ισραήλ, προκειμένου να παρακολουθήσει το ντέρμπι ανάμεσα στη Μακάμπι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, απέναντι στο σύνολο του Όντεντ Κάτας.

Μάλιστα, η παρουσία του καταγράφηκε από την κάμερα, την ώρα που κατευθυνόταν προς τη θέση του δίπλα στο παρκέ.

Look who’s here 👀

@NIGEL_HAYES https://t.co/ftqcopJALR — Winner League (@WinnerLeague) November 9, 2026