Στο Ισραήλ ο Χέιζ-Ντέιβις για να παρακολουθήσει το Μακάμπι – Χάποελ Τελ Αβίβ (vid)
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις εκμεταλλεύτηκε το ρεπό του από τις υποχρεώσεις του με τον Παναθηναϊκό και ταξίδεψε στο Ισραήλ, προκειμένου να παρακολουθήσει το ντέρμπι ανάμεσα στη Μακάμπι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο Αμερικανός φόργουορντ βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, απέναντι στο σύνολο του Όντεντ Κάτας.
Μάλιστα, η παρουσία του καταγράφηκε από την κάμερα, την ώρα που κατευθυνόταν προς τη θέση του δίπλα στο παρκέ.
Look who’s here 👀
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— Winner League (@WinnerLeague) November 9, 2026