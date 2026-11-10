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Η Αργεντινή προσφεύγει στο CAS για τις βαριές κυρώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Η Αργεντινή προσφεύγει στο CAS για τις βαριές κυρώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
10/11/2026, 14:40
TANEA Newsroom
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Η διαμάχη ανάμεσα στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) και τη FIFA συνεχίζεται, καθώς η πρώτη αποφάσισε να προσφύγει στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS), αμφισβητώντας τις ποινές που επιβλήθηκαν για περιστατικά κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η παγκόσμια ομοσπονδία είχε επιβάλει στην «Αλμπισελέστε» χρηματικό πρόστιμο ύψους 321.000 δολαρίων, συνοδευόμενο από επιπλέον κυρώσεις.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της AFA, η οποία επιχείρησε αρχικά να την ανατρέψει μέσω της Επιτροπής Εφέσεων της FIFA. Ωστόσο, η προσφυγή της απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να επιλέξει πλέον τη δικαστική οδό και να απευθυνθεί στο ανώτατο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο, που εδρεύει στη Λωζάνη.

Το πειθαρχικό ζήτημα αφορά περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς που καταγράφηκαν στη διάρκεια της διοργάνωσης, με το σοβαρότερο εξ αυτών να σημειώνεται μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Πλέον, το CAS καλείται να εξετάσει την υπόθεση και να αποφασίσει αν οι κυρώσεις θα διατηρηθούν ή θα τροποποιηθούν.

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