Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως λογιστής – Ελεύθεροι υπό όρους 6 κατηγορούμενοι

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των απολογιών των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το κατώφλι του γραφείου της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης πέρασαν σήμερα επτά κατηγορούμενοι, με την ποινική τους μεταχείριση να διαφοροποιείται. Ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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Συγκεκριμένα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 34χρονος φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι βρίσκονται ο ηθοποιός-μοντέλο και ένας 35χρονος, οι οποίοι φέρονται να είχαν τον ρόλο των «αχυρανθρώπων», όπως επίσης τέσσερις επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασής της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ στους επιχειρηματίες επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις.

«Έπεσα θύμα εξαπάτησης»

Ο ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος απολογήθηκε πρώτος, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και πως δεν γνώριζε τη δράση του κυκλώματος. Όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, παρά μόνο μία γυναίκα, η οποία του ζήτησε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. «Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση» φέρεται να ανέφερε.

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Ανάλογη υπήρξε και η υπερασπιστική γραμμή του 35χρονου, ο οποίος επίσης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, άγνωστοι υπέκλεψαν τους κωδικούς του Taxisnet και τον εμφάνισαν εν αγνοία του ως διαχειριστή σε οκτώ εταιρείες. Μάλιστα, ανέφερε ότι θορυβήθηκε όταν έλαβε ειδοποίηση για οφειλές επιχείρησης την οποία φερόταν να εκπροσωπεί, καθώς μέχρι τότε, όπως ισχυρίστηκε, δεν γνώριζε ότι εμφανιζόταν ως διαχειριστής της.

Η απολογία του 34χρονου «λογιστή»

Την εμπλοκή του στην υπόθεση αρνήθηκε και ο 34χρονος φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος τελικά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. «Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση, στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής, αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας», φέρεται να απολογήθηκε. Αναφορικά με την κατηγορία της απάτης, η οποία αφορά οφειλές ύψους 139.000 ευρώ που συνδέονται με τρεις εταιρείες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

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Ελεύθεροι οι επιχειρηματίες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι επιχειρηματίες. Σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις ύψους 5.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ στον τέταρτο επιβλήθηκαν οι ίδιοι περιοριστικοί όροι, με τη χρηματική εγγύηση να ανέρχεται στις 20.000 ευρώ.

Ανάλογα με την περίπτωση είτε αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονται, είτε αποδέχθηκαν μέρος των ενεργειών τους, διαφωνώντας ωστόσο με τον νομικό χαρακτηρισμό τους, είτε έκαναν επίκληση σε οικονομικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν στις επιχειρήσεις τους εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Συνεχίζονται οι απολογίες τις επόμενες δύο ημέρες

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο, καθώς απομένουν ακόμη εννέα συλληφθέντες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους βρίσκονται λογιστές, δικηγόρος, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».

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Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημία ύψους 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία- εκ των οποίων περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκάλυψε ένα δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με επίκεντρο νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 πρόσωπα-«αχυράνθρωποι» εκ των οποίων τα 12 ήταν νεκρά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.