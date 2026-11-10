Λιντέλ: «Να γίνω από τους καλύτερους αμυντικούς του Eurocup»

O Aμερικανός φόργουορντ βάζει ψηλά τον πήχη για τον εαυτό του και... βλέπει και τα κέρδη μέσα από τα λίγα αρνητικά αποτελέσματα του Άρη στη σεζόν

Στον φετινό Άρη βρίσκουν κέρδος ακόμα και από τις… ήττες. Έτσι έγινε μετά την Καρδίτσα, έτσι και μετά την ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ σύμφωνα με τον Έι Τζέι Λιντέλ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Ρίγα, αλλά και τη δική του προσαρμογή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

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«Πρέπει να μπούμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας», είπε αρχικά για τον αγώνα με τη Ρίγα και προσέθεσε για την παρουσία του στην Ευρώπη για πρώτη φορά ότι, «ήταν μία πρόκληση για μένα. Δεν είχα παίξει ξανά στην Ευρώπη. Είναι κάτι εντελώς καινούργιο στην καριέρα μου. Πρέπει να προσαρμοστώ στο ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού και να… σταματήσω τα φάουλ».

Στη Λευκάδα ο Αρης έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από το Χάποελ Ιερουσαλήμ και ο Λιντέλ ανέφερε ότι, «ήταν μία απάντηση από την ομάδα. Δεν μας αρέσει να χάνουμε. Αλλά πολλές φορές αυτές οι ήττες σε βάζουν στο σωστό μονοπάτι. Μας δίδαξε πράγματα».

Οσον αφορά τη δική του απόδοση και στόχους: «Μπορώ να είμαι επιδραστικός τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θέλω να βελτιώσω κάποια αμυντικά κομμάτια και να γίνω από τους καλύτερους στο Eurocup».

Μετά τον τραυματισμό του Χαραλαμπόπουλου, ο ίδιος είδε τον ρόλο του να αλλάζει αισθητά και να παίζει περισσότερο στο «3». «Είναι ένας καινούριος ρόλος. Προσπαθώ να μαθαίνω και να βελτιώνομαι. Θέλω να βοηθάω σε οποιαδήποτε θέση. Κάναμε και ένα διαγωνισμό στα σουτ στις προπονήσεις, αλλά περιμένω την επιστροφή του Βασίλη (σ.σ.Χαραλαμπόπουλο)».