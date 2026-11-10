Σπανούλης: «Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα στο παιχνίδι μας»

Αφομοίωση και… κουλτούρα βλέπει ο Βασίλης Σπανούλης από τους παίκτες του όσο κυλάει η σεζόν.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε με φόντο την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στη Ρίγα, αναφερόμενος παράλληλα και στα συμπεράσματά του έως τώρα από την πορεία της ομάδας.

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Αρχικά είπε: «Ολες οι ομάδες είναι καλές. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Ολες παίζουν μπάσκετ. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας. Εμείς πρέπει από τη μεριά μας να είμαστε αυτοί που πρέπει και να πάμε για τη νίκη».

Για το αυριανό ματς με τη Ρίγα και όσα πρέπει να προσέξει ο Αρης: «Τα παιδιά προπονήθηκαν και θα είναι έτοιμοι για αύριο. Η Ρίγα είναι μία ομάδα που παίζει σκληρά, τρέχει στον αιφνιδιασμό παίζει επιθετικά στην άμυνα και με επαφές. Δεν πρέπει να επηρεαστούν και να πάμε περισσότερο στα ριμπάουντ».

Για την πορεία και τη βελτίωση της ομάδας: «Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά κατάλαβαν γρήγορα τη φιλοσοφία. Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα για να ξεκινήσει ένας σύλλογος να μεγαλώνει και να αποκτά σταθερότητα. Τα παιδιά έχουν καταλάβει τι θέλουμε. Φυσικά πρέπει να βελτιωθούμε στα ριμπάουντ, καλύτερους αυτοματισμούς αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος και βαδίζουμε στον σωστό δρόμο».

Για την ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ: «Ολα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι να προχωράς και να βελτιώνεσαι»»

Για τον Χαραλαμπόπουλο: «Μετά τη διακοπή θα μπει στις προπονήσεις. Από εκεί και πέρα καλύτερα να ρωτήσουμε τους γιατρούς. Αυτό που ξέρω είναι ότι μετά τις Εθνικές θα μπει στις προπονήσεις».