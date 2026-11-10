Αθλητικά ΟΜΑΔΑ

Σπανούλης: «Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα στο παιχνίδι μας»

Ο Έλληνας τεχνικός... βλέπει αυτά από θέλει από τον Αρη, με φόντο την αναμέτρηση κόντρα στη Ρίγα

Σπανούλης: «Αρχίζει και χτίζεται μία κουλτούρα στο παιχνίδι μας»

STOIXIMAN GBL 2026-2027 / ΑΡΗΣ - ΠΑΟ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

10/11/2026, 12:10
Νίκος Παπαδόπουλος
Σχόλια
2 λεπτά

Go Deeper

Eurocup Άρης μπάσκετ Σπανούλης

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο δικηγόρος με ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»
  2. Πολύγωνο: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας
  3. Συντάξεις Δεκεμβρίου: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές – Οι δύο ημερομηνίες

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Μπάσκετ

Cookies