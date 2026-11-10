Ελλάδα

Μύρισαν Χριστούγεννα στην Αθήνα: Ξεκίνησαν οι εργασίες στολισμού στην πλατεία Συντάγματος

Μύρισαν Χριστούγεννα στην Αθήνα: Ξεκίνησαν οι εργασίες στολισμού στην πλατεία Συντάγματος

Intime - Mitrousias Nikos

10/11/2026, 12:12
TANEA Newsroom
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Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει στην Αθήνα, με τις πρώτες εργασίες για τον εορταστικό στολισμό της πλατείας Συντάγματος να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Από το πρωί της Τρίτης (10/11/2026), συνεργεία βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας και τοποθετούν φωτάκια στα δέντρα της πλατείας, σηματοδοτώντας την έναρξη των προετοιμασιών για την εορταστική περίοδο.

Intime – Mitrousias Nikos
Intime – Mitrousias Nikos

Τις επόμενες ημέρες, το Σύνταγμα αναμένεται να αποκτήσει ακόμη πιο γιορτινή εικόνα, με χιλιάδες λαμπιόνια να φωτίζουν την πλατεία και το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο να δεσπόζει στο κέντρο της.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν έχει μεταφερθεί ακόμη στην πλατεία, ωστόσο το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την τοποθέτηση και τον στολισμό του.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Αθήνα να ετοιμάζεται σταδιακά να φορέσει τα γιορτινά της, αρκετές εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα.

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Πλατείοα Συντάγματος στολισμός Χριστούγεννα

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