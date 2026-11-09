Γιοβάνοβιτς: «Μεγάλη σημασία να ανταποκριθούμε και στα δύο ματς με Ολλανδία και Σερβία»

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για τις αναμετρήσεις με Ολλανδία και Σερβία ξεκίνησε τη Δευτέρα (9/11), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να συναντά για πρώτη φορά τους διεθνείς ποδοσφαιριστές ενόψει των δύο σημαντικών αναμετρήσεων.

Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή (13/11, 21:45), με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Ολλανδία, ενώ τρεις ημέρες αργότερα (16/11, 21:45) η «γαλανόλευκη» θα φιλοξενήσει τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Μιλώντας στο επίσημο κανάλι της ΕΠΟ, ο ομοσπονδιακός προπονητής στάθηκε στη βαθμολογική θέση που έχει διαμορφώσει η Ελλάδα μετά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, επισημαίνοντας την ανάγκη ανάλογης συνέχειας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιλογή του Ηλία Κουτσουπιά και στη δυνατότητα να αξιολογηθούν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν μπορεί να επαναλάβει το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με τα τέσσερα προηγούμενα ματς: «Μετά από τα τέσσερα πρώτα ματς, μας έμειναν αυτά τα δύο με Ολλανδία και Σερβία.

Είμαστε σε μία πολύ καλή βαθμολογική θέση, όμως, έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα τελευταία αυτά δύο ματς.

Δημιουργήσαμε στη διάρκεια των πρώτων αγώνων μία δυνατότητα να έχουμε ενδεχομένως πιο υψηλούς στόχους απ’ ότι περιμέναμε από το ξεκίνημα.

Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε καλά και ίσως ακόμα καλύτερα. Πλέον έχουμε μεγαλύτερες εμπειρίες, χωρίς να υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας. Να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι».

Για τον Ηλία Κουτσουπιά και τα νέα πρόσωπα στην εθνική: «Υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν σε άλλες χώρες και τους παρακολουθούμε.

Όταν είναι η ώρα να τους δούμε πολύ καλύτερα, όσον αφορά την παρουσία τους στην εθνική, θα το κάνουμε. Ιδιαίτερα σε κάποιες θέσεις που έχουμε παραπάνω ανάγκη.

Είναι ένα παιδί που εδώ και αρκετό καιρό ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό. Βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Δικαιούται την ευκαιρία και γι’ αυτό είναι μαζί μας».