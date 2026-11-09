Την καταριούνται όλοι οι άνθρωποι αλλά μας έσωσε από μια νέα Εποχή των Παγετώνων – Τα απίστευτα ευρήματα νέας έρευνας

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη, που αποκαλύπτει πόσο δραστικά έχει παρέμβει η ανθρώπινη δραστηριότητα στους φυσικούς κύκλους της Γης, φέρνει στο φως νέα επιστημονική έρευνα.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, η επόμενη παγετωνική περίοδος ενδέχεται να είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται στην Αρκτική, προτού η άνοδος της θερμοκρασίας ανακόψει την πορεία της.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Columbia μελέτησαν τον παγοκάλυμμα Barnes, στο νησί Μπάφιν του Καναδά, το τελευταίο σημαντικό απομεινάρι του τεράστιου παγετώνα Laurentide, ο οποίος πριν από χιλιάδες χρόνια κάλυπτε μεγάλο μέρος του Καναδά και των βόρειων ΗΠΑ, με πάχος πάγου που έφθανε σε ορισμένα σημεία τα 3,2 χιλιόμετρα.

Η πορεία του παγετώνας

Αναλύοντας φυτά που παρέμεναν θαμμένα κάτω από τους πάγους και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο χρονολόγησης με άνθρακα-14, οι επιστήμονες ανασύνθεσαν την πορεία του παγετώνα.

Διαπίστωσαν ότι πριν από περίπου 3.000 χρόνια είχε περιοριστεί στη μικρότερη έκτασή του, αλλά περίπου 1.000 χρόνια αργότερα άρχισε και πάλι να επεκτείνεται, καθώς οι θερμοκρασίες έπεσαν.

Η αναγέννηση

Ο γεωχημικός Νικόλας Γιανγκ, επικεφαλής της έρευνας, υποστηρίζει ότι αυτή η αναγέννηση των πάγων μπορεί να θεωρηθεί η απαρχή της επόμενης παγετωνικής περιόδου.

Ωστόσο, η διαδικασία ανακόπηκε τη δεκαετία του 1960, όταν τα θερμότερα καλοκαίρια άρχισαν να προκαλούν μεγαλύτερη απώλεια πάγου από εκείνη που αναπληρωνόταν τον χειμώνα.

«Η επόμενη παγετωνική περίοδος ήταν έτοιμη να ξεκινήσει – και όμως σταμάτησε», σημειώνει ο επιστήμονας, περιγράφοντας την επίδραση της ανθρώπινης παρέμβασης στο κλιματικό σύστημα.

Η σημασία της ανακάλυψης δεν περιορίζεται στο παρελθόν.

Τα επιστημονικά μοντέλα προβλέπουν ότι ο παγοκάλυκας Barnes ενδέχεται να εξαφανιστεί ολοκληρωτικά μέσα στους επόμενους αιώνες.

Η απώλειά του θα στερήσει από μια μελλοντική παγετωνική περίοδο μια φυσική βάση από την οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει η επέκταση των πάγων.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι μια τέτοια παγετωνική εξέλιξη θα απαιτούσε χιλιάδες χρόνια για να γίνει αισθητή και περίπου 30.000 χρόνια για να επαναφέρει τους τεράστιους παγετώνες της Βόρειας Αμερικής.