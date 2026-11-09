ΑΕΙ: Έρχεται διαγωνισμός για συστήματα ασφαλείας σε πέντε ιδρύματα – Στα 25 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2026 θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων προστασίας

Διεθνής διαγωνισμός για συστήματα ασφαλείας σε πανεπιστήμια πρόκειται να προκηρυχθεί έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2026, με προϋπολογισμό σχεδόν 25 εκατ. ευρώ, για την εγκατάσταση σύγχρονων μέτρων προστασίας σε πέντε πανεπιστήμια με αυξημένες ανάγκες ασφάλειας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Την ανακοίνωση έκανε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, με αφορμή τη βίαιη επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

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Όπως ανέφερε η κα. Ζαχαράκη, το σχέδιο περιλαμβάνει συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης, ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης και πρόσθετες παρεμβάσεις φύλαξης, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός του 2027.

Η υπουργός εξήγησε ότι η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος διαμορφώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ).

Ήδη έχουν διαμορφωθεί επικαιροποιημένες κατευθύνσεις, τις οποίες καλούνται να ενσωματώσουν στα σχέδια ασφάλειάς τους τα 24 πανεπιστήμια της χώρας. Αυτά τα σχέδια καλύπτουν την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας, την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και την ασφαλή εκκένωση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.

Η κα. Ζαχαράκη τόνισε: «Θέλω οι νέοι να απολαμβάνουν τη φοιτητική ζωή σε ασφαλείς χώρους» και υπογράμμισε ότι «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η βία να ακυρώνει όσα κατακτούν τα πανεπιστήμιά μας».

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Διαβούλευση για το Εθνικό Απολυτήριο

Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης την έναρξη, εντός της τρέχουσας εβδομάδας, της δημόσιας ψηφιακής διαβούλευσης για το Εθνικό Απολυτήριο, με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Όπως ανέφερε, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν περιορίζεται στον τρόπο πρόσβασης στα πανεπιστήμια. «Με ενδιαφέρει και τι μαθαίνουν τα παιδιά και πώς το μαθαίνουν. Το πώς θα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο είναι το τέλος της διαδρομής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Σοφία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι, ιδιαίτερα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, το σχολείο χρειάζεται να επανεξετάσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που προσφέρει στους μαθητές.

Επανέλαβε ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τη μορφή του νέου συστήματος, ούτε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του. Διαβεβαίωσε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου και των τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου.

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Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών έως τις 17 Νοεμβρίου

Η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα της στελέχωσης των σχολείων, ανακοινώνοντας ότι η τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 17 Νοεμβρίου 2026.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες επικαιροποιούνται διαρκώς από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί περίπου 40.000 αναπληρωτές.

Τέλος, τόνισε ότι στις προσλήψεις δίνεται προτεραιότητα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα δημοτικά σχολεία, στα νηπιαγωγεία και στην ομαλή λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.