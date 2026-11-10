Πολιτική Βουλή

Βουλή: Άμεση ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX ζητάει το ΚΚΕ

Βουλή: Άμεση ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX ζητάει το ΚΚΕ
10/11/2026, 22:17
TANEA Newsroom
Σχόλια
1 λεπτό

«Η κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει για την τουρκική NAVTEX, στην οποία λέει ότι οι έρευνες του σκάφους θα γίνουν σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και τουρκικά θαλάσσια ύδατα», δήλωσε σε παρέμβαση του απόψε στην ολομέλεια της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Η κυβέρνηση θα πει κάτι γι΄αυτό; Η Γαλλία τι ζήτησε από την Τουρκία; Να την αδειοδοτήσει; Η σύμμαχός σας η Γαλλία που θα προάσπιζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και τι βλέπουμε; Ότι αυτές οι λυκοσυμμαχίες με τους ιμπεριαλιστές υπονομεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το καλώδιο γίνεται η αφορμή για να οξυνθεί ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση και να αμφισβητήσει άμεσα την υφαλοκρηπίδα, όχι καν ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα ελληνική. Αυτό δεν είναι πρόκληση; Θα πάρει θέση η κυβέρνηση; Θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή την πρόκληση; Έχει ευθύνες γι΄αυτό το παζάρι, το οποίο έγινε μέσα στους κόλπους της νατοϊκής συμμαχίας, ανάμεσα σε Ελλάδα-Γαλλία-Τουρκία-ΗΠΑ και το Ισραήλ φυσικά;», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ και επέμεινε ότι έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι σύμμαχοί της.

Go Deeper

ηλεκτρική διασύνδεση καλώδιο ΚΚΕ

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Πολύγωνο: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας
  2. Συντάξεις Δεκεμβρίου: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές – Οι δύο ημερομηνίες
  3. Ζώδια: Η μέρα υπόσχεται υψηλή παραγωγικότητα για ορισμένους – Αναλυτικές προβλέψεις

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Πολιτική

Cookies