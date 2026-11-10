Βουλή: Άμεση ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX ζητάει το ΚΚΕ

«Η κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει για την τουρκική NAVTEX, στην οποία λέει ότι οι έρευνες του σκάφους θα γίνουν σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και τουρκικά θαλάσσια ύδατα», δήλωσε σε παρέμβαση του απόψε στην ολομέλεια της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Η κυβέρνηση θα πει κάτι γι΄αυτό; Η Γαλλία τι ζήτησε από την Τουρκία; Να την αδειοδοτήσει; Η σύμμαχός σας η Γαλλία που θα προάσπιζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και τι βλέπουμε; Ότι αυτές οι λυκοσυμμαχίες με τους ιμπεριαλιστές υπονομεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το καλώδιο γίνεται η αφορμή για να οξυνθεί ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση και να αμφισβητήσει άμεσα την υφαλοκρηπίδα, όχι καν ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα ελληνική. Αυτό δεν είναι πρόκληση; Θα πάρει θέση η κυβέρνηση; Θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή την πρόκληση; Έχει ευθύνες γι΄αυτό το παζάρι, το οποίο έγινε μέσα στους κόλπους της νατοϊκής συμμαχίας, ανάμεσα σε Ελλάδα-Γαλλία-Τουρκία-ΗΠΑ και το Ισραήλ φυσικά;», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ και επέμεινε ότι έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι σύμμαχοί της.