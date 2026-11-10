Οι χώρες της Βαλτικής γίνονται μαγνήτης για επενδύσεις στα ακίνητα

Σε έναν από τους πιο δυναμικούς προορισμούς για επενδύσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων εξελίσσονται οι τρεις χώρες της Βαλτικής.

Η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία προσελκύουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, καθώς η οικονομική ανάπτυξη, η άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος, η αυξανόμενη ζήτηση για ενοικιαζόμενες κατοικίες και η ενίσχυση του τουρισμού δημιουργούν νέες ευκαιρίες στον κλάδο του real estate.

Οι οικονομικές προοπτικές της περιοχής εμφανίζονται ευνοϊκότερες από εκείνες της ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κεντρικών τραπεζών, η οικονομία της Λιθουανίας αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,7% το 2026, της Εσθονίας κατά 2,6% και της Λετονίας κατά 2%. Για το 2027 προβλέπεται ανάπτυξη περίπου 2,5% και στις τρεις χώρες, έναντι 1,4% για την ευρωζώνη, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η οικονομική πρόοδος συνοδεύεται από σημαντική σύγκλιση των εισοδημάτων με την υπόλοιπη Ευρώπη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Λιθουανίας, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης αυξήθηκε από το 34% του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 1995 στο 88% το 2024. Το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 79% στην Εσθονία και στο 71% στη Λετονία, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η αυξανόμενη αγοραστική δύναμη και η ζήτηση για κατοικίες έχουν οδηγήσει σε σημαντικές ανατιμήσεις. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 14,3% στη Λιθουανία, 11,4% στη Λετονία και 5,8% στην Εσθονία, ξεπερνώντας και στις τρεις περιπτώσεις τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώθηκε στο 4,7%.

Ωστόσο, η σημαντικότερη αλλαγή εντοπίζεται στην αγορά ενοικίασης. Σε χώρες όπου η ιδιοκατοίκηση αποτελούσε παραδοσιακά την κυρίαρχη επιλογή, ολοένα περισσότεροι πολίτες στρέφονται στο ενοίκιο, είτε λόγω του αυξημένου κόστους αγοράς είτε εξαιτίας της μεγαλύτερης επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ακινήτων CPB, το απόθεμα κατοικιών που διαχειρίζονται επαγγελματικές εταιρείες στις πρωτεύουσες Βίλνιους, Ρίγα και Ταλίν έχει αυξηθεί κατά 140% την τελευταία πενταετία, φθάνοντας τις 12.300 κατοικίες. Επιπλέον 3.300 βρίσκονται υπό κατασκευή ή σχεδιασμό, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 27% του υφιστάμενου αποθέματος.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προοπτικές για θεσμικούς επενδυτές και εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων. Παράλληλα, η ζήτηση δεν περιορίζεται πλέον σε μικρά διαμερίσματα για νέους εργαζομένους, αλλά επεκτείνεται σε μεγαλύτερες κατοικίες κατάλληλες για οικογένειες, με σύγχρονες υποδομές και πρόσθετες υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει και ο ξενοδοχειακός τομέας. Μεταξύ 2023 και 2025, οι διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών στις τρεις πρωτεύουσες αυξήθηκαν περίπου κατά 25%, ενισχύοντας το ενδιαφέρον διεθνών ξενοδοχειακών ομίλων. Η Accor εξετάζει νέες επενδύσεις στην περιοχή, με σχέδια για ξενοδοχείο Mercure στο Βίλνιους και Adagio Access στο Ταλίν.

Καθοριστικό ρόλο στις μελλοντικές προοπτικές αναμένεται να διαδραματίσουν και οι μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές. Το σιδηροδρομικό έργο Rail Baltica, που θα συνδέσει τις χώρες της Βαλτικής με την Πολωνία και το υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο, φιλοδοξεί να βελτιώσει τις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα και την ελκυστικότητα των αστικών κέντρων.

Η συμμετοχή των τριών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρωζώνη, στη ζώνη Σένγκεν και στο ΝΑΤΟ προσφέρει επίσης ένα κοινό θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο για τους διεθνείς επενδυτές, αν και η γεωγραφική εγγύτητα με τη Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα γεωπολιτικού κινδύνου.

Για την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων, η άνοδος της Βαλτικής αποτυπώνει μια ευρύτερη μετατόπιση επενδυτικού ενδιαφέροντος προς μικρότερες οικονομίες με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι κατά πόσο η εισροή κεφαλαίων και η κατασκευαστική δραστηριότητα θα μπορέσουν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών χωρίς να επιδεινώσουν το πρόβλημα της στέγασης, το οποίο ήδη αρχίζει να γίνεται αισθητό στις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής.