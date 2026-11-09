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Σεισμός στη Βραζιλία: Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία εκτιμά ζημιά 68 εκατ. ευρώ από την απαγόρευση του στοιχήματος

Σεισμός στη Βραζιλία: Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία εκτιμά ζημιά 68 εκατ. ευρώ από την απαγόρευση του στοιχήματος
09/11/2026, 23:51
TANEA Newsroom
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Σημαντικές οικονομικές απώλειες αναμένεται να προκαλέσει στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας η απόφαση για την απαγόρευση του διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας εκτιμά ότι τα έσοδά της θα μειωθούν κατά 68 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2027, ενώ οι ομάδες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της συγκεκριμένης εξέλιξης.

Η απόφαση του προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς οι στοιχηματικές εταιρείες αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τους συλλόγους. Μόνο το 2025, οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας εισέπραξαν συνολικά 200 εκατομμύρια ρεάλ από διαφημιστικές συμφωνίες με εταιρείες του κλάδου.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος ανακοίνωσε την άμεση διακοπή των νέων καταθέσεων, καθώς και το κλείσιμο των ιστοσελίδων και των εφαρμογών που προσφέρουν υπηρεσίες αθλητικού στοιχηματισμού.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς στη χώρα, η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας (CBF) σε δημόσια ακρόαση στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, η απαγόρευση θα επιφέρει απώλειες ύψους 420 εκατομμυρίων δηλαδή τα έσοδα θα μειωθούν 68 εκατομμύρια του 2027.

Το πλήγμα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ομοσπονδία. Όπως επισημάνθηκε, 27 από τις 40 ομάδες των δύο κορυφαίων κατηγοριών έχουν στοιχηματικές εταιρείες ως βασικούς χορηγούς.

Η συνολική αξία αυτών των συμφωνιών ανέρχεται στα 162 εκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 35% των συνολικών εσόδων των συγκεκριμένων συλλόγων.

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