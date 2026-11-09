Σεισμός στη Βραζιλία: Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία εκτιμά ζημιά 68 εκατ. ευρώ από την απαγόρευση του στοιχήματος

Σημαντικές οικονομικές απώλειες αναμένεται να προκαλέσει στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας η απόφαση για την απαγόρευση του διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας εκτιμά ότι τα έσοδά της θα μειωθούν κατά 68 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2027, ενώ οι ομάδες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της συγκεκριμένης εξέλιξης.

Η απόφαση του προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς οι στοιχηματικές εταιρείες αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τους συλλόγους. Μόνο το 2025, οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας εισέπραξαν συνολικά 200 εκατομμύρια ρεάλ από διαφημιστικές συμφωνίες με εταιρείες του κλάδου.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος ανακοίνωσε την άμεση διακοπή των νέων καταθέσεων, καθώς και το κλείσιμο των ιστοσελίδων και των εφαρμογών που προσφέρουν υπηρεσίες αθλητικού στοιχηματισμού.

🚨 CBF estima perda de cerca de R$ 420 milhões sem bets em 2027 A entidade apresentou hoje ao STF uma projeção de perda de R$ 420 MILHÕES com a proibição das bets, equivalente a 16% do orçamento de 2027. A CBF prevê queda nos patrocínios e nos direitos de transmissão. A Copa do Brasil terá o maior impacto comercial. ➡️ OS R$ 420 MILHÕES

Copa do Brasil — nome e contratos comerciais: R$ 120 milhões;

• Seleção — transmissão e contratos: R$ 60 milhões;

• Séries B, C e regionais — transmissão: R$ 55 milhões;

• Série A — nome: R$ 50 milhões;

• Séries B, C e regionais — nomes e contratos: R$ 40 milhões;

• Futebol feminino — transmissão, nomes e contratos: R$ 30 milhões;

• Base — transmissão, nomes e contratos: R$ 20 milhões;

• Copa do Brasil — dados para apostas: R$ 15 milhões;

• Outras áreas: R$ 15 milhões;

• Séries B, C e regionais — dados para apostas: R$ 10 milhões;

• Supercopa — nome e placas publicitárias: R$ 5 milhões. A CBF afirma que Seleção e Copa do Brasil ajudam a sustentar outras 26 COMPETIÇÕES. Por isso, a entidade defende que haja ao menos uma TRANSIÇÃO GRADUAL para reduzir o impacto. O modelo mencionado é o da PREMIER LEAGUE (Inglaterra), que não proibiu as apostas, mas deu 3 ANOS de transição para a retirada dos patrocínios nos uniformes. 🗞️ @UOL | @igorsiqueira

📸 Staff Images/CBF — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 3, 2026

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς στη χώρα, η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας (CBF) σε δημόσια ακρόαση στο Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, η απαγόρευση θα επιφέρει απώλειες ύψους 420 εκατομμυρίων δηλαδή τα έσοδα θα μειωθούν 68 εκατομμύρια του 2027.

Το πλήγμα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ομοσπονδία. Όπως επισημάνθηκε, 27 από τις 40 ομάδες των δύο κορυφαίων κατηγοριών έχουν στοιχηματικές εταιρείες ως βασικούς χορηγούς.

Η συνολική αξία αυτών των συμφωνιών ανέρχεται στα 162 εκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 35% των συνολικών εσόδων των συγκεκριμένων συλλόγων.