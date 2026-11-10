Κόντρα Ανδρουλάκη – Παπασταύρου στη Βουλή για το καλώδιο: «Να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό»-«Εθνικά επιζήμια η στρέβλωση της πραγματικότητας»

Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής η αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με φόντο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου. Αφορμή για το σκληρό κοινοβουλευτικό μπρα ντε φερ στάθηκε η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα.

Κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για την ενέργεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει υπεύθυνα τον ελληνικό λαό για τις πρόσφατες «πολύ σοβαρές εξελίξεις» αναφορικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

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Υπογράμμισε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής: «Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπουν, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτή είναι η μόνη στρατηγική που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, του Ελληνισμού αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση της Τουρκίας. Απευθυνόμενος στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ρώτησε «γιατί επελέγη η ενημέρωση της Τουρκίας και μάλιστα με ρηματική διακοίνωση από ένα τρίτο κράτος, τη Γαλλία». Σημείωσε ότι στις 26 Οκτωβρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωνε πως τυχόν ενημέρωση θα γινόταν μόνο από τις αναδόχους εταιρείες και ρώτησε «τι άλλαξε από τότε», «γιατί αναβαθμίστηκε διπλωματικά με ρηματική διακοίνωση», αν γνώριζε εκ των προτέρων η ελληνική κυβέρνηση ότι θα γινόταν αυτή η διπλωματική κίνηση, αν είχε εγκρίνει το περιεχόμενο της και αν έγινε στο όνομα της χώρας μας και για λογαριασμό της.

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Σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί και όχι να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, προσθέτοντας πως «ούτε μπορώ να κάνω ανεκτό να ακούμε τις τελευταίες ώρες φαιδρές δηλώσεις, επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα, ότι όλα έγιναν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με το ηπιότερο μέσο, όπως μας είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης». «Και τότε η δική μας NAVTEX τι ήταν;», ρώτησε. Σχολίασε επίσης, ότι η κ. Μπακογιάννη είπε πως είναι μια προφορική ενημέρωση. «Γραπτή και επίσημη επικοινωνία είναι η ρηματική διακοίνωση. Κράτος προς κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον είπε ότι δεν είναι ανεκτό να ακούγονται δηλώσεις όπως από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, που «εξίσωσε τη ρηματική διακοίνωση με το χαρτάκι της ΔΕΗ για τη διακοπή ρεύματος» και του έτερου υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου «που είπε ότι η ρηματική διακοίνωση είναι σαν την ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ όταν σκάβει κάτω από το σπίτι σου». «Κάτω απ΄το σπίτι της Τουρκίας σκάψαμε κ. Παπασταύρου; Συμφωνείτε με αυτές τις φαιδρές και επικίνδυνες δηλώσεις;»,

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση «για τον ακριβή χειρισμό που έχετε κάνει και για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας», διότι «αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας είναι, ότι αυτό που ζητούσε η Τουρκία από την Ελλάδα στην Κάσο το 2024, βάλατε να το κάνει η Γαλλία εκ μέρους μας το 2026».

«Εθνικά επιζήμια η στρέβλωση της πραγματικότητας»

«Η στρέβλωση της πραγματικότητας είναι εθνικά επιζήμια και πολιτικά μη υπεύθυνη», απάντησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στο βαρύ κατηγορώ που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Κύριε Ανδρουλάκη, η στρέβλωση της πραγματικότητας είναι εθνικά επιζήμια και πολιτικά όχι υπεύθυνη στάση. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι εθνικά σημαντικό και ευρωπαϊκά στρατηγικό και προχωράει», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρόσθεσε: «Είναι ένα έργο το οποίο τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διασυνδέει την Κύπρο με την Ευρώπη και μάλιστα χρηματοδοτείται με 657 εκατομμύρια, το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης, για έργα κοινού ενδιαφέροντος. Προχωράει με την γαλλική εταιρεία να υποβάλει αίτημα άδειας μόνο στην Ελλάδα, για την περιοχή μας, όπως άλλωστε προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Αλλά όχι όπως ζητούσε η Τουρκία. Η Τουρκία ζητούσε να δώσει άδεια και άδεια δεν ζητήθηκε από την γαλλική εταιρεία. Και με την Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα που εκδίδει NAVTEX, αυτή είναι η αλήθεια. Το έργο προχωράει. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έδωσε άδεια και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που εξέδωσε NAVTEX και μάλιστα προχωράει με τη μέγιστη ευρωπαϊκή και διεθνή στήριξη, και ευρωπαϊκή και αμερικανική. Στην Ευρώπη, όπως εκφράστηκε με τη δημόσια δήλωση στήριξης του ευρωπαίου Επιτρόπου για ενέργεια, μετά την τριμερή συνάντησή του με τον ομόλογο μου Μιχάλη Δημητρίου. Και όπως εκφράστηκε από την αλληλεγγύη των 25 ομολόγων μας στο Συμβούλιο Υπουργών, πριν από δέκα μέρες. Αλλά και στην Αμερική, όπως εκφράστηκε από τους έξι βουλευτές τόσο του Δημοκρατικού όσο και του Ρεπουμπλικανικού κόμματος που έστειλαν επιστολή στο υπουργείο Εξωτερικών. Το έργο προχωράει με τη μέγιστη δυνατή ευρωπαϊκή και διεθνή στήριξη. Και ξέρετε κάτι; Αυτή η στήριξη θα έπρεπε να αντανακλάται και στο εσωτερικό, με ένα αρραγές εθνικό μέτωπο. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται. Και αντί αυτού, εγείρετε ερωτήσεις και επιχειρήματα, που θα μου επιτρέψετε να πω, ούτε η άλλη πλευρά έχει τολμήσει να αρθρώσει. Θέλει προσοχή. Αναφέρετε επιχειρήματα που χρειάζεται προσοχή. Είναι εθνική υπόθεση. Δεν μπορεί να επιχειρηματολογεί κανείς ότι η ανακοίνωση ισοδυναμεί με αίτηση άδειας ή με αναγνώριση δικαιοδοσίας».

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Οφείλουμε να είμαστε όλοι και προσεκτικοί και υπεύθυνοι, επέμεινε ο Σταύρος Παπασταύρου και συνέχισε: «Η διακοίνωση έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Άδεια ζητήθηκε μόνο από την Ελλάδα, NAVTEX εξέδωσε μόνο η Ελλάδα. Μην επιχειρούμε, για μικροκομματική σκοπιμότητα, να στρεβλώνουμε την πραγματικότητα. Το έργο προχωράει, η ΝΑVTEX βγήκε μόνο από την Ελλάδα, το πλοίο θα αποπλεύσει. Είπα ότι το έργο προχωράει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Το λέω αυτό γιατί χρειάζεται να μην εφησυχάζουμε, να μην αναλωνόμαστε σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Πιστεύω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, η θέση όλων μας πρέπει να είναι μια: στο πλευρό του έργου, στην Εθνική Ελλάδος».

Με τα στοιχεία της Eurostat για την κατάταξη της Ελλάδας στις τιμές λιανικής του ρεύματος, απάντησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη ότι η «κυβέρνηση αφού τα έκανε μαντάρα, τώρα διαφημίζει το μπλε τιμολόγιο ως καταφύγιο» στην “καταιγίδα” των αυξήσεων στις τιμές του ρεύματος».

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«Το πρώτο εξάμηνο του 2026, στις τιμές της λιανικής η πατρίδα μας είναι 15% κάτω από τον μέσο όρο, έχει τη 12η χαμηλότερη τιμή. Μας ικανοποιεί; Όχι. Αλλά σίγουρα δεν δικαιολογεί τη ζοφερή εικόνα που παρουσιάσατε εσείς», είπε ο κ. Παπασταύρου. Ο υπουργός δεν παρέλειψε ωστόσο να καταθέσει τα στοιχεία και με βάση το επίπεδο αγοραστικής δύναμης στην Ελλάδα για να σημειώσει ότι σε αυτή την περίπτωση «είμαστε ελάχιστα πάνω από τον μέσο όρο».

Ο κ. Παπασταύρου κάλεσε επίσης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να διασαφηνίσει τι θα πράξει το κόμμα του στις ρυθμίσεις που λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή και της κοινωνίας και έχουν περιληφθεί στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται σε λίγες ώρες στην ολομέλεια.

«Στο νομοσχέδιο υπάρχει μια σειρά ρυθμίσεων. Την προστασία του καταναλωτή θα τη στηρίξετε; Τώρα χρειάζεται να πάει στο δικαστήριο για να πάρει προστασία. Τη διαφάνεια στον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ που κάθε τρεις μήνες θα λέει τον ηλεκτρικό χώρο θα τη στηρίξετε; Τη μείωση των ΥΚΩ θα τη στηρίξετε; Το Θερμαϊκό, την προστασία του, θα τη στηρίξετε; Το Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, την αναβάθμισή του, θα το στηρίξετε; Τις καλύβες στον Έβρο θα τις στηρίξετε; Την Αρχιεπισκοπή που θέλει να κάνει κοινωφελές έργο για ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που έχουν άνοια, θα το στηρίξετε; Θα έχετε την πολιτική τόλμη να στηρίξετε τις ρυθμίσεις που προστατεύουν την κοινωνία;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το 2024 το έργο πάγωσε, το 2026 ξεπάγωσε – Τι άλλαξε;»

Επανερχόμενος στη δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει τι μεσολάβησε από την κρίση στην Κάσο το 2024 μέχρι τη σημερινή επανεκκίνηση των διαδικασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση.

«Το 2024 το έργο παγώνει. Το 2026 το έργο ξεπαγώνει. Μπορείτε να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό τι άλλαξε;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το έργο σχεδιάστηκε το 2011 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας τις κυβερνητικές αιτιάσεις ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αμφισβητεί τη στρατηγική σημασία του.

«Την αξία του έργου αυτού τη γνωρίζουμε καλύτερα από εσάς, γιατί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011 το σχεδίασε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επανερχόμενος στη γαλλική ρηματική διακοίνωση, ζήτησε εκ νέου να διευκρινιστεί εάν η Αθήνα γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενο και το προσχέδιό της και εάν είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη διπλωματική πρωτοβουλία.

«Γνωρίζατε το περιεχόμενο; Γνωρίζατε το προσχέδιο; Το είχατε εγκρίνει; Συμφωνήσατε με αυτήν την κίνηση της Γαλλίας;» ρώτησε, επαναφέροντας και τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη στις 26 Οκτωβρίου περί ενημέρωσης αποκλειστικά από τις αναδόχους εταιρείες.

«Τι άλλαξε μέσα σε λίγες ημέρες;» επέμεινε, για να καταλήξει με ακόμη μία αιχμηρή αποστροφή: «Δηλαδή, μετά από μερικά χρόνια, σε ένα ανάλογο έργο, πρέπει να βρούμε μια ανάλογη Γαλλία για να κάνει αυτό που έγινε σήμερα;»

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπασταύρου επανέλαβε ότι το έργο προχωρά με ευρωπαϊκή και αμερικανική στήριξη, επισημαίνοντας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση είναι στρατηγικής σημασίας για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

«Το έργο προχωράει. Δεν έχει ολοκληρωθεί», υπογράμμισε, διαβεβαιώνοντας ότι «το πλοίο θα αποπλεύσει».

Η πολιτική σύγκρουση, πάντως, άφησε στο επίκεντρο το ίδιο ερώτημα που έθεσε επανειλημμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης: τι ακριβώς γνώριζε και τι είχε εγκρίνει η ελληνική κυβέρνηση για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα;