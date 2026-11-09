Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην Κηφισίας – Έπεσε στις μπαριέρες, μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα ανόδου

Στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος του νοσοκομείου Υγεία ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα - Δεν υπήρξε τραυματισμός

Μεγάλες κυκλοφοριακές καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισίας, μετά από τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου, στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Orange Press, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, ενώ το ένα από αυτά έπεσε στις μπαριέρες που το σταμάτησαν από το να περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Από το περιστατικό δεν φαίνεται να έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός.

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Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία, καθώς έχουν κλείσει λωρίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί μεγάλη ουρά οχημάτων στο ρεύμα προς Κηφισιά.