Ecofin: Η Μάλτα μπλόκαρε τους νέους φόρους στα τσιγάρα

Μία χώρα στάθηκε αρκετή για να μπλοκάρει τη μεγάλη φορολογική αναθεώρηση των καπνικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μάλτα ήταν η μοναδική από τις 27 χώρες που αρνήθηκε να συναινέσει στη συμβιβαστική πρόταση που συζητήθηκε τη Δευτέρα στο ECOFIN, εμποδίζοντας την επίτευξη ομοφωνίας και αφήνοντας σε εκκρεμότητα ένα σχέδιο που θα μπορούσε να φέρει σημαντικές αυξήσεις στη φορολογία των τσιγάρων και νέες επιβαρύνσεις σε προϊόντα νικοτίνης.

Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών και προεδρεύοντος του Συμβουλίου, Σάιμον Χάρις, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας, παρά τη στήριξη 26 κρατών-μελών.

Όπως ανακοίνωσε, η ιρλανδική προεδρία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση συμβιβασμού, με το ζήτημα να επανέρχεται στο τραπέζι τον Δεκέμβριο.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό ενός ευρωπαϊκού φορολογικού πλαισίου που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από το 2011.

Το σχέδιο προβλέπει την αύξηση των ελάχιστων ειδικών φόρων κατανάλωσης στα παραδοσιακά προϊόντα καπνού, αλλά και την επέκταση της φορολόγησης σε κατηγορίες που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται ενιαία από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον τα υγρά των ηλεκτρονικών τσιγάρων, τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και τα σακουλάκια νικοτίνης, με στόχο να περιοριστούν οι φορολογικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών και να αντιμετωπιστούν τα κενά στην αγορά των νέων προϊόντων.

Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η αναθεώρηση είναι αναγκαία τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας όσο και για την εξασφάλιση πιο ενιαίων κανόνων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ωστόσο, οι προτεινόμενες αυξήσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των πιθανών επιπτώσεων στις τιμές και στις εθνικές αγορές καπνού.

Για την ώρα, η φορολογική αλλαγή παραμένει στον αέρα.

Η στάση της Μάλτας αποδεικνύει ότι, ακόμη και όταν 26 κυβερνήσεις συμφωνούν, μία και μόνη διαφωνία αρκεί για να κρατήσει παγωμένη μια από τις σημαντικότερες φορολογικές παρεμβάσεις της ΕΕ.