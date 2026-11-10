Ομόνοια: Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο χαλκού – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Σήμα και αριθμός άμεσης δράσης σε περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράνομος χώρος επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, έπειτα από επιχείρηση στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 33 ετών. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος καλωδίων χαλκού και μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων.

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Ειδικότερα, ο 34χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε τη στιγμή που, με τη χρήση ειδικών εργαλείων, απογύμνωνε καλώδια για την ανάκτηση χαλκού. Ταυτόχρονα, συνελήφθη και ένας 33χρονος Έλληνας, ο οποίος βρέθηκε να κρατά βαλίτσα που περιείχε ποσότητα χαλκού και καλωδίων.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο συλληφθέντες λειτουργούσαν ως κλεπταποδόχοι και αποκόμιζαν παράνομο περιουσιακό όφελος από την επεξεργασία χαλκού που προέρχονταν κυρίως από κλοπές.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος δεν διέθετε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων. Η επεξεργασία των καλωδίων πραγματοποιούνταν χωρίς τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά την έρευνα στον χώρο κατασχέθηκαν μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού, ποσότητα καθαρού χαλκού, πλήθος καλωδίων χαλκού, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας.