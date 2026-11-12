Ο δράστης άφησε σημείωμα για έναν επικίνδυνο μύκητα, ενώ σύμφωνα με τις αρχές είχε στοχοποιήσει το πρώτο του θύμα, με το οποίο βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη για το διαμέρισμά του

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Ουάσιγκτον, με τους τέσσερις τραυματίες, που σημειώθηκε την Πέμπτη (12/11). Πιο συγκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία της με την επιβεβαίωση της αστυνομίας στην Ουάσιγκτον, ο Δρ Ματ Λάμπερτ ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της επίθεσης. Ο Λάμπερτ έχασε τη ζωή του έχοντας αυτοπυροβοληθεί, αφού είχε ταμπουρωθεί στο διαμέρισμά του.

Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Δρ. Ματ Λάμπερτ —ένας εύπορος γιατρός επειγόντων περιστατικών, ο οποίος είχε στραφεί δικαστικά κατά της ένωσης ιδιοκτητών του κτιρίου όπου διέμενε, σε μια μοντέρνα περιοχή του Λόγκαν Σέρκλ— άφησε ένα σημείωμα. Σε αυτό αναφερόταν σε έκθεση σχετικά με έναν επικίνδυνο μύκητα.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ο γιατρός Ματ Λάμπερτ στοχοποίησε το πρώτο του θύμα στο γυμναστήριο «Vida», στην ανατολική πλευρά της 15ης Οδού στην Ουάσιγκτον. Επίσης, ανέφεραν ότι δράστης βρισκόταν σε αντιπαράθεση με τη διοίκηση της πολυκατοικίας (ένωση ιδιοκτητών) όπου διέμενε. Προς το παρόν δεν έχουν γνωστοποιηθεί ποιοι ήταν τα θύματα των πυροβολισμών.

Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης δήλωσε:

«Πιστεύουμε ότι ο ύποπτος εισήλθε στο «Vida» με σκοπό να στοχοποιήσει ένα άτομο, με το οποίο βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη σχετικά με ζητήματα που αφορούσαν το διαμέρισμά του. Είναι πραγματικά θλιβερό και εντελώς παράλογο να αφαιρεί κανείς τη ζωή ενός ανθρώπου εξαιτίας μιας διαφοράς που θα έπρεπε να επιλυθεί με λογικό τρόπο».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Εικάζουμε ότι ο ύποπτος, καθώς διέφευγε από το σημείο, πυροβόλησε και άλλα άτομα», είπε επίσης. «Δεν γνωρίζουμε αν αυτό ήταν τυχαίο. Δεν φαίνεται να υπήρχε η ίδια στοχευμένη πρόθεση, όπως στην αρχική επίθεση εντός του «Vida»».

Τρία όπλα

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ουάσιγκτον, στο διαμέρισμα του φερόμενου ως δράστη, Ματ Λάμπερτ, βρέθηκαν τρία όπλα.

Η αστυνομία εντόπισε ένα πιστόλι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά την ένοπλη επίθεση κατά των τεσσάρων ανθρώπων. Επίσης ο δράστης το χρησιμοποίησε για να αυτοκτονήσει.

Βρέθηκαν επίσης μια καραμπίνα και ένα τουφέκι. Οι αρχές στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι δεν πιστεύουν πως αυτά τα όπλα χρησιμοποιήθηκαν εκτός του διαμερίσματος.

Δεν κατέστη άμεσα σαφές εάν ο Λάμπερτ κατείχε νόμιμα κάποιο από τα όπλα αυτά.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον έγινε περίπου ενάμισι χιλιόμετρο μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το NBC News.

Η συγκεκριμένη περιοχή ονομάζεται Λόγκαν Σερκλ και είναι γεμάτη με εστιατόρια και καταστήματα.

Ακριβώς δίπλα στη διασταύρωση όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, έπεσαν οι πυροβολισμοί, βρίσκεται το πολυτελές γυμναστήριο, το VIDA Fitness. Το γυμναστήριο όπου ξεκίνησε η ένοπλη επίθεση από τον Ματ Λάμπερτ είναι δημοφιλές στην ομοφυλοφιλική κοινότητα της πόλης.