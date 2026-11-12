Τρόμος στην Ουάσινγκτον: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυρά ενόπλου σε γυμναστήριο – Αυτοκτόνησε ο δράστης μετά από θρίλερ ομηρίας

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά το περιστατικό στο γυμναστήριο

Σκηνές από αστυνομική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) στην Ουάσινγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε πολυσύχναστο γυμναστήριο.

Από την αιματηρή επίθεση, η οποία σημειώθηκε στη συνοικία Λόγκαν Σερκλ, μόλις ένα χιλιόμετρο από τον Λευκό Οίκο, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τέσσερις. Στη συνέχεια ο δράστης ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμά του, στον έβδομο όροφο γειτονικού κτιρίου και εν τέλει, έπειτα από διαπραγματεύσεις μίας ώρας με τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, αυτοπυροβολήθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

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AP Photo/Tom Brenner REUTERS/Aaron Schwartz

Το χρονικό του μακελειού

Η επίθεση ξεκίνησε λίγο πριν από τις 8:00 π.μ. (τοπική ώρα) στο γυμναστήριο VIDA, όπου βρίσκονταν περίπου 50 άτομα για την πρωινή τους προπόνηση. Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές ήταν μέλος του γυμναστηρίου, εισέβαλε στον χώρο οπλισμένος και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές απόλυτου πανικού, με τους αθλούμενους να προσπαθούν να σωθούν τρέχοντας προς την έξοδο ενώ ακούγονταν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.

Ο Τζέιμς Σπέλμαν, που βρισκόταν στο σημείο, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε:

«Μέσα σε δευτερόλεπτα ένας άνδρας σωριάστηκε στο έδαφος και μια λίμνη αίματος σχηματίστηκε γύρω του. Ένας άλλος αθλούμενος έσπευσε να τον βοηθήσει, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Είχε δεχτεί σφαίρα στον λαιμό». Ένας άλλος μάρτυρας ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι επικράτησε αλλόφρων φυγή: «Το αίμα έτρεχε ασταμάτητα και κάποιος φώναξε “είναι νεκρός!”. Δεν ξέραμε αν ο ένοπλος βρισκόταν ακόμη εκεί, γι’ αυτό τραπήκαμε σε φυγή πανικόβλητοι». Διαφήμιση Διαφήμιση

Το δραματικό τέλος

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, αποκλείοντας αμέσως την περιοχή και τα γύρω σχολεία. Καθώς οι αστυνομικοί εκκένωναν το διπλανό κτίριο κατοικιών, ακούστηκαν πυροβολισμοί από τον έβδομο όροφο, όπου ο δράστης είχε οχυρωθεί στο διαμέρισμά του.

Ο προσωρινός αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Τζέι Γουίλιαμ Κάρολ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ειδικοί διαπραγματευτές κατάφεραν να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας με τον ένοπλο.

Ωστόσο, μετά από περίπου μία ώρα, ακούστηκε ένας πυροβολισμός μέσα από το διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί εισέβαλαν με τη βία και εντόπισαν τον ύποπτο σοβαρά τραυματισμένο από δική του σφαίρα. Λίγο αργότερα, αμερικανικά δίκτυα, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, μετέδωσαν ότι ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του.

Local and federal law enforcement respond to reports of an active shooting, Thursday, Nov. 12, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) REUTERS/Aaron Schwartz

Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους τραυματίες

Από την επίθεση, εκτός από τον άνδρα που έχασε ακαριαία τη ζωή του, τραυματίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

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Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητας του δράστη ή των θυμάτων, ενώ οι ερευνητές της αστυνομίας, σε συνεργασία με το FBI και την υπηρεσία ATF (αρμόδια για τα όπλα και εκρηκτικά), εργάζονται εντατικά για να διαλευκάνουν τα κίνητρα του δράστη.

Η αιματηρή επίθεση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση εκατοντάδων αστυνομικών με βαρύ τακτικό εξοπλισμό, οι οποίοι κατέκλυσαν τη γειτονιά του Λόγκαν Σερκλ. Η περιοχή, αν και θεωρείται από τις πλέον αναβαθμισμένες και μοντέρνες της Ουάσινγκτον, βρίσκεται υπό στενή επιτήρηση. Τον Αύγουστο του 2025, έπειτα από βίαιη απόπειρα ληστείας εναντίον στελέχους του τότε υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), ο Ντόναλντ Τραμπ παρέκαμψε τις τοπικές αρχές και επέβαλε ομοσπονδιακό έλεγχο στην πρωτεύουσα, αναπτύσσοντας εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς στους δρόμους.

Παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία, η ένοπλη βία συνεχίζει να πλήττει την καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους κατοίκους.