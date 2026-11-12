Σοκάρουν όσα λένε μάρτυρες του περιστατικού - Με «παρελθόν» η συγκεκριμένη περιοχή

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε μια από τις πιο πολυσύχναστες συνοικίες της Ουάσινγκτον, σε απόσταση αναπνοής από τον Λευκό Οίκο.

Ένοπλος άνοιξε πυρ στη συμβολή της 15ης Οδού και της Οδού P στην περιοχή Λόγκαν Σερκλ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος μέσα σε γυμναστήριο και να τραυματιστούν ακόμη τέσσερις.

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Ο δράστης παρέμεινε οχυρωμένος σε κτίριο της περιοχής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ομάδων SWAT και της Ειδικής Ομάδας Άμεσης Επέμβασης (ERT) της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ενώ τα σχολεία της περιοχής τέθηκαν σε κατάσταση αποκλεισμού (lockdown).

Λουτρό αίματος σε ώρα αιχμής

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00 το πρωί, την ώρα που δεκάδες πολίτες είχαν ξεκινήσει την πρωινή τους γυμναστική στο αθλητικό κέντρο VIDA. Η δημοτική σύμβουλος της Ουάσινγκτον Μπρουκ Πίντο επιβεβαίωσε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι το περιστατικό σημειώθηκε εντός του συγκεκριμένου γυμναστηρίου, επισημαίνοντας ότι πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυρά.

Barricade in place at 15th and P St NW. First responders are working hard to resolve situation. Please avoid the area. — Councilmember Brooke Pinto (@CMBrookePinto) November 12, 2026

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ουάσινγκτον Νικόλ Ντινίρ δήλωσε ότι ο ένοπλος δεν έχει συλληφθεί, ενώ ο αστυνομικός Νέιθαν Κλαρκ ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.

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The ACTIVE SHOOTER in Washington DC has barricaded himself inside of an apartment on the seventh floor on the 1500 block of 15th Street NW, where a BARRICADE has been officially declared by MPD’s ERT. Several shots have just been fired AT POLICE through the door, causing SWAT officers to have to temporarily retreat and reposition themselves. The shooter had also been walking around intentionally setting fires across several different locations along Church Street NW and 15th Street NW. DC Police have put a lookout for a ‘White male, heavy built, wearing gray shorts with a gray and black gun.’ US Secret Service are also investigating the report of shots fired near 12th Street and R Street NW, however that is unfounded so far. https://t.co/xHDpAUA2fW — The DC MD VA Live (@TheDMVLive) November 12, 2026

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους και τους τουρίστες να αποφύγουν την περιοχή γύρω από το οικοδομικό τετράγωνο 1500 της 15ης Οδού, όπου βρίσκεται γυμναστήριο της αλυσίδας VIDA Fitness, η επισκοπική εκκλησία St. Luke’s και κατοικίες. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται επίσης κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Whole Foods.

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Μεγάλο μέρος του οικοδομικού τετραγώνου αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δρόμοι γύρω από το σημείο έκλεισαν στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης. Παράλληλα, σχολεία της ευρύτερης περιοχής τέθηκαν σε καθεστώς lockdown για προληπτικούς λόγους.

BREAKING: At least 5 people have been injured in an active shooting in Washington, D.C. Police confirm the shooter is no longer at large and is currently barricaded by law enforcement. Emergency response teams are on the scene. https://t.co/7GHcsx0T2o — FOX & Friends (@foxandfriends) November 12, 2026

Στο σημείο έσπευσαν επίσης πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), προκειμένου να συνδράμουν την έρευνα, ενώ το γραφείο του FBI στην Ουάσινγκτον συνεργάζεται με την τοπική αστυνομία.

«Ένας άνδρας έπεσε στο έδαφος και μια λίμνη αίματος άρχισε να τρέχει από τον λαιμό του»

Ο αυτόπτης μάρτυρας Τζέιμς Σπέλμαν, ο οποίος βρισκόταν εντός του χώρου μαζί με περίπου 50 ακόμη άτομα, περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές της επίθεσης:

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«Μέσα σε δευτερόλεπτα ένας άνδρας έπεσε στο έδαφος και μια λίμνη αίματος άρχισε να τρέχει από τον λαιμό του. Ένα από τα μέλη του γυμναστηρίου έσπευσε αμέσως να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά. Ήταν ακαριαία νεκρός. Είχε πυροβοληθεί στον λαιμό».

Ο Σπέλμαν και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι έσπευσαν έντρομοι να εγκαταλείψουν το κτίριο, ενώ οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν και στους γύρω δρόμους.

Ο κάτοικος της περιοχής Ράιαν Ντουμπίκι δήλωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμά του περίπου στις 08:00 το πρωί, όταν άκουσε πέντε δυνατούς κρότους. Όπως ανέφερε, οι ήχοι είχαν αρκετή χρονική απόσταση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα αρχικά να θεωρήσει ότι επρόκειτο για εργασίες κατασκευής. Λίγο αργότερα, ωστόσο, κοίταξε έξω από το παράθυρό του και είδε ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

🚨🇺🇸 UPDATE: 5 SHOT near Logan Circle in D.C. as gunman remains at large… Police are responding to multiple shooting scenes in Washington, D.C.’s Logan Circle neighborhood, ~1 mile from the White House. Authorities have not yet located the shooter or confirmed the exact locations of the attacks. Earlier reports said the incident happened at VIDA fitness center and that 3-4 people had been shot. Source: AP / Writer: Marie https://t.co/j2hQkBOfkd Διαφήμιση November 12, 2026

Η διαχείριση της πολυκατοικίας του απέστειλε στη συνέχεια προειδοποίηση προς τους ενοίκους για πιθανή παρουσία ενόπλου.

Ανθρωποκυνηγητό

Οι αρχές ανταποκρίθηκαν άμεσα με μια πρωτοφανή κινητοποίηση, αποκλείοντας μεγάλο μέρος της περιοχής γύρω από τον ναό του Αγίου Λουκά και το γειτονικό σούπερ μάρκετ Whole Foods, ενώ εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τη γειτονιά.

Δεκάδες αστυνομικά οχήματα κατέκλυσαν τους δρόμους και πάνοπλοι αστυνομικοί ακροβολίστηκαν σε στέγες και μπαλκόνια γειτονικών κτιρίων, καθώς ο δράστης παρέμενε ασύλληπτος, ταμπουρωμένος σε υψηλό όροφο παρακείμενου συγκροτήματος κατοικιών.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης ειδικοί πράκτορες του FBI και της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF για να συνδράμουν τις τοπικές δυνάμεις στο δύσκολο έργο του εντοπισμού και της εξουδετέρωσης του δράστη.

Το περιστατικό ξυπνά μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν της συγκεκριμένης γειτονιάς, η οποία έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας για ζητήματα ασφάλειας. Τον Αύγουστο του 2025, πρώην στέλεχος του υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του Ντόναλντ Τραμπ είχε δεχθεί βίαιη επίθεση στην ίδια περιοχή από εφήβους που επιχείρησαν να του κλέψουν το αυτοκίνητο.

Η έξαρση της εγκληματικότητας είχε οδηγήσει τότε τον πρόεδρο Τραμπ να παρακάμψει τις τοπικές αρχές και να επιβάλει άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο στην πόλη, αναπτύσσοντας εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς. Παρά τη συνεχιζόμενη παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους της αμερικανικής πρωτεύουσας, το σημερινό μακελειό αποδεικνύει ότι η βία των όπλων παραμένει μια βαθιά, ανεπίλυτη κρίση στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών.