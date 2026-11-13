«TorNado»: Η Europol σαρώνει το dark web – 354 συλλήψεις, ναρκωτικά και κατασχέσεις εκατομμυρίων

Από τις συλλήψεις, οι 132 έγιναν στις ΗΠΑ. Ακολούθησαν η Βρετανία με 59, η Ουγγαρία με 45, η Γερμανία με 41 και η Γαλλία με 23.

Διεθνής αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 354 ατόμων σε 14 χώρες, στο πλαίσιο ευρείας δράσης κατά κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στο dark web. Οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις άνω των 5,8 τόνων ναρκωτικών, 152 πυροβόλων όπλων, καθώς και μετρητών και κρυπτονομισμάτων αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιχείρηση με την ονομασία «TorNado», υπό τον συντονισμό της Europol, πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2026. Οι περισσότερες συλλήψεις καταγράφηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων την Πέμπτη (12/11), η πολύμηνη έρευνα ανέδειξε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες από 14 κράτη, όπως η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία.

Πού σημειώθηκαν οι περισσότερες συλλήψεις

Από τις 354 συλλήψεις, οι 132 έγιναν στις ΗΠΑ. Ακολούθησαν η Βρετανία με 59, η Ουγγαρία με 45, η Γερμανία με 41 και η Γαλλία με 23.

Οι παραπάνω πέντε χώρες συγκέντρωσαν 300 συλλήψεις, ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν στα υπόλοιπα κράτη που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση.

Κατασχέσεις ναρκωτικών και χρηματικών ποσών

Οι ποσότητες των παράνομων ουσιών που εντοπίστηκαν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες. Στην Ευρώπη, οι Αρχές κατέσχεσαν σχεδόν έναν τόνο ελεγχόμενων ουσιών, μεταξύ των οποίων αμφεταμίνες, κεταμίνη, MDMA, κοκαΐνη και κάνναβη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τη Europol, κατασχέθηκαν πάνω από 4,8 τόνοι ναρκωτικών, 152 πυροβόλα όπλα, καθώς και μετρητά και κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ.

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Η Europol προειδοποίησε ότι, παρά την έκταση των αστυνομικών επιχειρήσεων, οι παράνομες διαδικτυακές αγορές εξακολουθούν να προσαρμόζονται στις παρεμβάσεις των διωκτικών Αρχών. «Η επιχείρηση ανέδειξε την εξελισσόμενη ανθεκτικότητα των αγορών του dark web, που συνεχίζουν να προσαρμόζονται παρά τις εξαρθρώσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

FBI: Στο στόχαστρο η διακίνηση φαιντανύλης και άλλων θανατηφόρων ναρκωτικών

Ο υποδιευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ράια, τόνισε τη σημασία της επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης φαιντανύλης. «Η επιχείρηση TorNado αντιμετώπισε μια από τις πιο επείγουσες απειλές της εποχής μας: τη διακίνηση φαιντανύλης και άλλων θανάσιμων ναρκωτικών μέσω του dark web», σημείωσε.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οι έρευνες δεν περιορίστηκαν στον εντοπισμό μεμονωμένων χρηστών, αλλά στράφηκαν και εναντίον βασικών παραγόντων των παράνομων δικτύων. «Ταυτοποιήσαμε μεγάλους πωλητές στο dark web», ανέφερε, προσθέτοντας πως οι αστυνομικές υπηρεσίες κατάφεραν να εξαρθρώσουν κρίσιμα τμήματα των κυκλωμάτων.