Η Ουάσιγκτον ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή με τρία αεροπλανοφόρα και περίπου 200 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού

Η πιθανότητα μιας ευρείας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή κρίνεται πλέον ορατή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) φέρεται να προειδοποιεί το Ισραήλ σχετικά με την προοπτική ενός νέου, ολοκληρωτικού πολέμου εναντίον του Ιράν στο άμεσο μέλλον.

Όπως έγινε γνωστό από Αμερικανό αξιωματούχο στο ισραηλινό δίκτυο Kan, η κατάσταση συναγερμού δεν αφορά αποκλειστικά το Τελ Αβίβ. Παρόμοιες προειδοποιήσεις έχουν διαβιβαστεί και προς τα αραβικά κράτη του Κόλπου, καθώς η Ουάσιγκτον τους ζητά να ενισχύσουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και την ετοιμότητά τους ενόψει μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης.

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Τις κρίσιμες αυτές στρατιωτικές εξελίξεις επιβεβαίωσε και ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάννυ Ντανόν. Μιλώντας στο δίκτυο i24NEWS, ο Ισραηλινός διπλωμάτης περιέγραψε μια κατάσταση ύψιστης κινητοποίησης, σημειώνοντας πως παρατηρούνται εκτεταμένες προετοιμασίες από την πλευρά της Ουάσιγκτον, η οποία μετακινεί μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στην περιοχή και θέτει τις αμερικανικές πρεσβείες σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής.

Τρία αεροπλανοφόρα και 200 αεροσκάφη ανεφοδιασμού

Το Πεντάγωνο συνοδεύει πλέον τη ρητορική αυτή με μια εκτεταμένη επίδειξη στρατιωτικής ισχύος. Η παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύεται σημαντικά, καθώς το USS Theodore Roosevelt αναμένεται να καταπλεύσει στην περιοχή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ενσωματώνοντας τη δύναμή του σε εκείνες που ήδη επιχειρούν στο πεδίο.

Με την άφιξη του εν λόγω πλοίου, ο αριθμός των αμερικανικών αεροπλανοφόρων που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή ανέρχεται πλέον σε τρία. Παράλληλα, για την υποστήριξη πιθανών αεροπορικών αποστολών μεγάλου βεληνεκούς, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν θέσει σε ετοιμότητα περίπου 200 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, συγκροτώντας μια πρωτοφανή αεροπορική αρμάδα που βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη.