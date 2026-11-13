Επίδομα θέρμανσης: Ξεπέρασαν τις 350.000 οι αιτήσεις μέσα σε δύο ημέρες – Τι επιλέγουν τα νοικοκυριά

Περίπου δύο στις τρεις αιτήσεις αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ μία στις τρεις αφορά την ηλεκτρική ενέργεια

Με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς προχωρά η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης, με τον αριθμό τους να ξεπερνά τις 350.000 μέσα στις πρώτες μόλις δύο ημέρες λειτουργίας της.

Η αυξημένη συμμετοχή αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον των νοικοκυριών για την οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων στρέφεται στα παραδοσιακά καύσιμα, καθώς περίπου δύο στις τρεις αιτήσεις αφορούν κυρίως πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ μία στις τρεις αφορά την ηλεκτρική ενέργεια.

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Οι δικαιούχοι μπορούν να συνεχίσουν κανονικά την υποβολή των αιτήσεών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση, έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Η υποβολή των αιτήσεων διενεργείται μέσω της πύλης myAADE με κωδικούς TAXISnet.



Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση ενεργού αριθμού IBAN στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, όπου ο αιτών είναι κύριος ή συνδικαιούχος. Οι αγορές καυσίμων που καλύπτονται αφορούν την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027, ενώ ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ η περίοδος ξεκινά από την 1η Ιουνίου 2026. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Η καταχώριση παραστατικών στην εφαρμογή «Τα παραστατικά μου» απαιτείται για όλα τα είδη πλην πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος, με καταληκτική ημερομηνία τις 29 Απριλίου 2027 για παραστατικά που εκδόθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2027. Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, η προθεσμία ορίζεται για τις 15 Ιουλίου 2027.

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Πληρωμές και ειδικές περιπτώσεις

Η καταβολή του επιδόματος περιλαμβάνει προκαταβολή και επόμενες δόσεις. Όσοι έλαβαν επίδομα την περίοδο 2025–2026 θα λάβουν προκαταβολή 60% του περσινού ποσού έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή ορίζεται στο 50% του ποσού της απόφασης Α. 1230/2026 (Β’ 6569/30.10.2026). Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι 80 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται έως τις 28 Μαΐου 2027, με συνολικό επίδομα που κυμαίνεται μεταξύ 100 ευρώ και του μισού των τιμολογημένων αγορών.

Σε πολυκατοικίες, ο διαχειριστής οφείλει να δημιουργήσει προφίλ και να δηλώσει τα χιλιοστά θέρμανσης. Εάν προκύψει αλλαγή διαχειριστή πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2026, απαιτείται δημιουργία νέου προφίλ. Για πολυκατοικίες με αυτόνομη θέρμανση ανά διαμέρισμα, οι ένοικοι υποβάλλουν αιτήσεις ως μονοκατοικίες.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) εξαιρούνται από το επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ.



