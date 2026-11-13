Οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Περισσότερα από 71 εκατ. ευρώ σε 78.000 δικαιούχους – Πότε γίνονται οι πληρωμές

Οι καταβολές των χρημάτων από τους δύο φορείς θα πραγματοποιηθούν σταδιακά μέσα στο διάστημα από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου για το σύνολο των 78.003 δικαιούχων

Χέρια ηλικιωμένου ατόμου που μετράει χαρτονομίσματα ευρώ πάνω σε γραφείο
13/11/2026, 20:34
TANEA Newsroom
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Συνολικά 71.051.797,98 ευρώ θα καταβληθούν σε 78.003 δικαιούχους κατά την περίοδο από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:

  • 16 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 201.797,98 ευρώ σε 153 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • 20 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν κατ’ εκτίμηση 15.350.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας.
  • 16 έως 20 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Αναλυτικά οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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