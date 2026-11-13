Στις 27 Νοεμβρίου η Black Friday – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν επιπλέον τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της περιόδου των εορτών

Με το βλέμμα στραμμένο στις αγορές για τα δώρα και τα εορταστικά τραπέζια, η Black Friday έχει προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα δίνεται η δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά, ενώ η Cyber Monday ακολουθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα τετραήμερο έντονης εμπορικής κίνησης.

Το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου

Στο πλαίσιο της περιόδου των εορτών, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν επιπλέον τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου.

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Αν και το επίσημο εορταστικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας ορίζεται μεταξύ 11:00 και 20:00, παρέχοντας ευελιξία στους καταναλωτές.