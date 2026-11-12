Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευκρίνισε ότι η ενίσχυση αντικαθιστά τα πακέτα τροφίμων με κουπόνια για ελεύθερες αγορές σε σούπερ μάρκετ και λαϊκές

Την πρόθεση της κυβέρνησης να καταβάλει πριν από τα Χριστούγεννα αναδρομική ενίσχυση ύψους περίπου 1.000 ευρώ μέσω του νέου Market Pass σε 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, παρουσιάζοντας παράλληλα τον σχεδιασμό για τις κοινωνικές κατοικίες, αλλά και τη θέση της για την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (12/11) στoν ΑΝΤ1, η κ. Μιχαηλίδου έδωσε το χρονοδιάγραμμα για τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Όπως εξήγησε, στόχος είναι το νέο Market Pass να τεθεί σε εφαρμογή πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, καλύπτοντας περίπου 190.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Η μέση μηνιαία ενίσχυση υπολογίζεται στα 60 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας, ωστόσο, λόγω της αναδρομικότητας που εξασφαλίστηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές αρχές, η πρώτη καταβολή αναμένεται να φτάσει κατά μέσο όρο τα 1.000 ευρώ.

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Πώς θα λειτουργεί το νέο market Pass

Το νέο σύστημα έρχεται να αντικαταστήσει τις διανομές προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων του πρώην ΤΕΒΑ με κουπόνια (vouchers) που θα εξαργυρώνονται ελεύθερα σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, οπωροπωλεία και λαϊκές αγορές. Η υπουργός υπογράμμισε ότι η αλλαγή αυτή βάζει τέλος στις ουρές και τον κοινωνικό στιγματισμό, εξασφαλίζοντας αξιοπρέπεια και ελευθερία επιλογής στους πολίτες.

Σχέδιο για 2.400 κοινωνικές κατοικίες και «Κοινωνική Αντιπαροχή»

Αναφερόμενη στην οξεία στεγαστική κρίση που πιέζει τους τρεις στους δέκα Έλληνες που ζουν στο ενοίκιο, η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι εφαρμόζονται συνολικά 47 μέτρα —μεταξύ αυτών η επιστροφή ενοικίου και τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω», μέσω του οποίου επιδιώκεται η επιστροφή 14.000 κλειστών σπιτιών στην αγορά.

Στο μέτωπο της αύξησης της προσφοράς κατοικιών, η υπουργός παρουσίασε δύο κεντρικούς άξονες:

Πρώτον, την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου προβλέπεται η κατασκευή περίπου 2.400 κοινωνικών κατοικιών με πόρους από το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Οι διαδικασίες για δύο πρώην στρατόπεδα προχωρούν ήδη, με τους διαγωνισμούς να αναμένονται στις αρχές του 2027. Πρόκειται για ενεργειακά αναβαθμισμένα συγκροτήματα ενταγμένα στον αστικό ιστό, με υποδομές όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί και μίνι μάρκετ, όπου το κοινωνικό μίσθωμα θα αντιστοιχεί στο 50%–60% του αγοραίου ενοικίου, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα και κοινωνικά κριτήρια (όπως μονογονεϊκές οικογένειες ή παιδιά με αναπηρία).

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Δεύτερον, την «Κοινωνική Αντιπαροχή», με τους πρώτους διαγωνισμούς να προγραμματίζονται για τον Φεβρουάριο του 2027 σε δημόσια ακίνητα σε Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Πεύκη και Παιανία. Βάσει του μοντέλου αυτού, ο ιδιώτης κατασκευαστής θα αξιοποιεί εμπορικά το 70% των διαμερισμάτων, ενώ το υπόλοιπο 30% θα διατίθεται για κοινωνική μίσθωση, επιτρέποντας τη συνύπαρξη ενοικιαστών διαφορετικών εισοδημάτων στην ίδια πολυκατοικία.

«Το νόμιμο δεν ταυτίζεται με το ηθικό» για την υπόθεση Τσαβδαρίδη

Κληθείσα να σχολιάσει την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, η Δόμνα Μιχαηλίδου έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής ευαισθησίας, υπογραμμίζοντας ότι η νομιμότητα μιας ενέργειας δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την ηθική της διάσταση, πολλώ δε μάλλον όταν αφορά ένα τόσο ευαίσθητο πεδίο όπως οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, που αγγίζει τον κόπο και την αγωνία χιλιάδων μαθητών και οικογενειών. Κατέληξε δε επισημαίνοντας ότι ορθώς ο κ. Τσαβδαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του και σωστά ο πρωθυπουργός την έκανε αποδεκτή.