Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Τέλος από υφυπουργός Ανάπτυξης – Δεκτή η παραίτηση από Μητσοτάκη

Τραύμα στο ηθικό πλεονέκτημα - Το βαρύ κλίμα στο Μαξίμου οδήγησε στην έξοδο τον υφυπουργό, με τις εξηγήσεις του να κρίνονται από το Μαξίμου ανεπαρκείς

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, καθώς οι εξηγήσεις του κρίθηκαν ανεπαρκείς.

H υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελίες γονέων αθλητριών της Πυλαίας, ότι η κόρη του υφυπουργού φέρεται να αξιοποίησε την πρόσθετη μοριοδότηση δέκα τοις εκατό για αίτηση εισαγωγής σε πανεπιστημιακό τμήμα παρά τις δηλώσεις του πατέρα της. Όπως καταγγέλθηκε, η ανήλικη τότε κόρη του υφυπουργού εμφανιζόταν στα φύλλα αγώνα της ομάδας, χωρίς να συμμετέχει ουσιαστικά στην αγωνιστική της δραστηριότητα.

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Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το MEGA, η κόρη του υφυπουργού συγκέντρωσε περίπου 9.700 μόρια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και πέτυχε την εισαγωγή της στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, φέρεται να αξιοποίησε την πρόσθετη μοριοδότηση 10% προκειμένου να υποβάλει αίτηση εισαγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, όπου τελικά δεν φοίτησε.

Η πληροφορία αυτή έρχεται σε αντιπαραβολή με την αρχική τοποθέτηση του υφυπουργού, ο οποίος είχε δηλώσει: «Η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να ενταχθεί σε κάποια σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Η κόρη μου συμμετείχε στις Πανελλαδικές εξετάσεις όπως κάθε παιδί, διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο τμήμα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας».

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν η πρόσθετη μοριοδότηση χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής, ακόμη και αν δεν οδήγησε τελικά σε φοίτηση στο συγκεκριμένο τμήμα.

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«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της» – Τι καταγγέλλουν οι γονείς

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της, δεν ξέρει το παιδί χάντμπολ, δεν ξέρει, δεν μπήκε ποτέ μέσα στο γήπεδο. Για όλα υπάρχουν αποδείξεις, ξεκάθαρες αποδείξεις, υπάρχουν βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίες, τα φύλλα αγώνος», είχε αναφέρει στο MEGA πατέρας αθλήτριας.

Αποκαλύψεις φωτιά του MEGA

Στο ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν φύλλα αγώνα στα οποία περιλαμβάνεται το όνομα της νεαρής, καθώς και φωτογραφικό υλικό από την παρουσία της στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, η νεαρή ταξίδευε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να δηλώνεται στους αγώνες, χωρίς να συμμετέχει στην αγωνιστική διαδικασία.

«Τι δουλειά είχε αυτό το παιδί από Αθήνα να παίζει στην Πυλαία; Δηλαδή να παίρνει το αεροπλάνο καθημερινά γιατί καθημερινά κάνουν προπονήσεις και ερχόταν στις προπονήσεις; Ποτέ δεν εμφανίστηκε το παιδί, εμφανίστηκε μόνο σε κάτι αγώνες», ανέφερε άλλος γονέας.

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Καταγγελία για χρηματική ενίσχυση στο σωματείο

Στις καταγγελίες περιλαμβάνεται και αναφορά σε χρηματικό ποσό που φέρεται να δόθηκε για την κάλυψη υποχρεώσεων του σωματείου.

«Δεν έχει παίξει ποτέ, δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο να πατήσει. Υπήρχε ένα ποσό σοβαρό που δόθηκε για τότε υποχρεώσεις του σωματείου, προφανώς για να πάρει τα μόρια το παιδί», υποστήριξαν γονείς αθλητριών. Πρόκειται για ισχυρισμό των καταγγελλόντων, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την καταβολή χρημάτων ή τη σύνδεσή της με τη μοριοδότηση.

Nα σημειωθεί ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός, Λάζαρος Ταβδαρίδης αρνήθηκε ότι μεσολάβησε για την παροχή χρημάτων στο σωματείο.

Τι αναφέρει η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης



Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης επιβεβαίωσε ότι η νεαρή διέθετε νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της Πυλαίας κατά τους αγώνες στους οποίους δηλώθηκε.

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Στην ανακοίνωσή της, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργούν ζητήματα αξιοκρατίας και ίσης μεταχείρισης.

«Σύμφωνα με τα επίσημα αγωνιστικά στοιχεία, η συγκεκριμένη αθλήτρια διαθέτει νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της ομάδας της κατά τη διάρκεια των αγώνων στους οποίους δηλώθηκε. Ασφαλώς, τέτοιου είδους επιλογές ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ηθικής τάξης, αξιοκρατίας ή ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αθλητριών ενός σωματείου».

Μιλώντας στο MEGA, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας διευκρίνισε ότι το δελτίο της νεαρής εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

«Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με σαφήνεια είναι ότι το δελτίο αθλουμένης βγήκε τον Οκτώβριο του 2025. Εάν σε μικρότερη ηλικία συμμετείχε σε αγώνες χωρίς δελτίο στην κατηγορία των μίνι δεν είναι επίσημοι αγώνες, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η έρευνα για ενδεχόμενη προηγούμενη συμμετοχή της νεαρής σε ομάδα χάντμπολ στη Βέροια δεν απέδωσε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν σχετική αγωνιστική δραστηριότητα.